Bên trong trực thăng VH-92A chở Tổng thống Mỹ có gì đặc biệt?

Nhìn bên ngoài, trực thăng VH-92A Patriot có hình dáng khá giống S-92 dân dụng của Sikorsky. Tuy nhiên, bên trong chiếc máy bay chở Tổng thống Mỹ là một hệ thống được thiết kế riêng cho nhiệm vụ đặc biệt này.

VH-92A có khoang hành khách rộng hơn nhiều mẫu trực thăng quân sự cùng phân khúc.

Theo thông số của Hải quân Mỹ, máy bay có thể chở tối đa 14 hành khách cùng phi hành đoàn và nhân viên vận hành hệ thống. Cấu hình thực tế thay đổi tùy nhiệm vụ.

Không gian bên trong được thiết kế để Tổng thống có thể làm việc ngay trong khi di chuyển.

VH-92A được trang bị hệ thống liên lạc nhiệm vụ cho phép kết nối với mạng thông tin của chính phủ Mỹ. Đây là một trong những khác biệt quan trọng nhất so với S-92 dân dụng.

Hệ thống liên lạc của VH-92A được phát triển để đáp ứng yêu cầu của Văn phòng Quân sự Nhà Trắng.

Máy bay phải có khả năng duy trì liên lạc an toàn với các trung tâm chỉ huy và những cơ quan chính phủ trong nhiều tình huống khác nhau.

Bên cạnh liên lạc, khoang máy bay cũng được thiết kế lại để phù hợp với nhiệm vụ vận chuyển Tổng thống. Các thiết bị và vị trí ghế được bố trí theo yêu cầu riêng của chính phủ Mỹ.

Một số chi tiết về hệ thống bảo vệ, liên lạc và thiết bị điện tử không được công khai đầy đủ vì liên quan đến an ninh của Tổng thống.

VH-92A cũng có hệ thống điều khiển và hiển thị hiện đại hơn so với những trực thăng tổng thống cũ.

Máy bay được trang bị hệ thống quản lý nhiệm vụ và thiết bị điện tử hàng không tích hợp, giúp phi hành đoàn theo dõi tình trạng máy bay cũng như thực hiện nhiệm vụ trong những điều kiện khác nhau

Một điểm đáng chú ý khác là VH-92A không được thiết kế đơn thuần để tạo sự tiện nghi cho Tổng thống.

Yêu cầu quan trọng hơn là duy trì khả năng hoạt động và liên lạc trong môi trường có nhiều mối đe dọa. Vì vậy, những hệ thống quan trọng trên máy bay được tích hợp theo tiêu chuẩn quân sự.

VH-92A còn có cửa trượt lớn ở hai bên thân, giúp hành khách lên xuống nhanh. Đây là đặc điểm hữu ích khi Tổng thống phải di chuyển giữa Nhà Trắng, căn cứ quân sự, sân bay hoặc các địa điểm khác trong thời gian ngắn.

Với những người bên ngoài, VH-92A có thể chỉ là một chiếc trực thăng lớn màu xanh trắng.

Nhưng bên trong, đây là một trung tâm liên lạc và phương tiện vận chuyển đặc biệt trên không, được xây dựng xoay quanh yêu cầu quan trọng nhất: đưa Tổng thống Mỹ di chuyển an toàn mà vẫn duy trì khả năng làm việc và liên lạc với bộ máy chính phủ.