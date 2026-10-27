Bên trong triển lãm đầu tay của trưởng nhóm nhạc nam số 1 thế giới

Hai năm trước, trong thời gian nhập ngũ, RM (tên thật là Kim Namjoon), trưởng nhóm nhạc K-pop BTS, nhận được lời mời từ América Castillo, giám tuyển tại San Francisco (Mỹ), về việc tổ chức triển lãm giới thiệu bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân. Anh lập tức bày tỏ sự hào hứng. Đầu tháng 10, triển lãm của anh, RM x SFMOMA: Between You and Me, chính thức khai mạc tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco (SFMOMA), do Castillo và Hyoeun Kim, đồng giám tuyển, theo Guardian. Ảnh: Henry Wu.

Triển lãm giới thiệu 142 tác phẩm trong bộ sưu tập của RM, phần lớn là các tác phẩm nghệ thuật Hàn Quốc, với nhiều thể loại như hội họa, thư pháp, điêu khắc và cả bản vẽ gốc dùng trong hoạt hình Pokémon. Các tác phẩm được đặt cạnh 36 tác phẩm thuộc bộ sưu tập của bảo tàng. Sự kiện thu hút sự chú ý lớn, với hơn 66.000 vé được bán ra. Lượng vé bán trước cao gấp 6 lần so với bất kỳ triển lãm nào trước đây tại SFMOMA. Ảnh: Matthew Millman.

Triển lãm được chia thành 8 không gian mang tên Blue Water, Friendscape, Home, Photo Buddha, People, Passion, I Don’t Know Why But I Like It và Umber. Mỗi không gian được kết nối bởi những chủ đề thị giác hoặc thực hành nghệ thuật thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, đồng thời thể hiện những khía cạnh rất riêng tư, thậm chí có lúc mong manh, dễ tổn thương của RM. Triển lãm sẽ kéo dài đến đầu tháng 2/2027. Ảnh: Matthew Millman.

RM từ lâu đã tích cực quảng bá nghệ thuật Hàn Quốc hiện đại. Trong album solo Indigo phát hành năm 2022, anh đưa vào một ca khúc đoạn hội thoại trích từ lời nói của họa sĩ Yun Hyong-keun. Tại triển lãm lần này, tác phẩm đơn sắc Umber-Blue (ảnh) của Yun Hyong-keun được đặt cạnh bức No. 24 của Mark Rothko. Khách tham quan còn có thể nghe phần thuyết minh bằng âm thanh và thưởng thức danh sách nhạc do chính RM tuyển chọn. Ảnh: SFMOMA.

Trong phần Home, nổi bật là tác phẩm Forsythia do bậc thầy vẽ tranh tĩnh vật Sangbong thực hiện năm 1975. Chiếc bình hoa được lấy cảm hứng từ mặt trăng tròn, bên trên là những cành hoa kim ngân vàng đang nở rộ. Qua những nét vẽ nhẹ nhàng, tác phẩm ẩn chứa những lựa chọn rất có chủ ý của tác giả về khối lượng, hình dạng, sự liên kết với không gian và hài hòa về màu sắc. Ảnh: Seoul Auction.

Tác phẩm Trees (1981) của Yoo Youngkuk trong phần Friendscape thể hiện cách khám phá phong cảnh thông qua nghệ thuật trừu tượng. Đối với Yoo Youngkuk, thiên nhiên không phải là đối tượng để chinh phục, mà là một cõi thiêng liêng đầy bí ẩn và tráng lệ. Do đó, ông sử dụng tư duy hình học hóa để làm cho bức tranh phong cảnh trở nên "ngăn nắp", đồng thời sử dụng kết hợp gam màu rực rỡ, có độ bão hòa cao để làm nổi bật những liên tưởng đến tâm linh. Ảnh: SFMOMA.

Năm ngoái, SFMOMA phải cắt giảm 7,5% nhân sự do thâm hụt ngân sách 5 triệu USD, trong bối cảnh các bảo tàng tại Mỹ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn sau đại dịch và thiếu nguồn tài trợ. Giám đốc mới Christopher Bedford cho biết bảo tàng sẽ điều chỉnh chương trình và ngân sách để phù hợp với lượng khách thường niên dự kiến giảm còn khoảng 600.000 người. Ảnh: Mackenzie Schmidt.

Tuy nhiên, triển lãm của RM sau đó tạo cú hích tài chính đáng kể cho bảo tàng SFMOMA. Thành công của triển lãm phần nào nhờ vào việc anh là trưởng nhóm BTS, một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm người hâm mộ đã xếp hàng ngoài bảo tàng để tham gia buổi khai mạc. Một người cho biết đã bay từ London đến chỉ để gặp RM. Người khác tặng các nhà báo những túi quà nhỏ kèm lời cảm ơn. Các sản phẩm lưu niệm của triển lãm được bán tại bảo tàng và cửa hàng trực tuyến cũng hết sạch chỉ trong vòng 3 giờ. Ảnh: Matthew Millman.