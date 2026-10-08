Bên trong 'trái tim' sân bay Long Thành trước ngày vận hành thử

Nhà ga hành khách được ví như “trái tim” của sân bay Long Thành đang dần hoàn thiện. Bên trong công trình, các kỹ sư, công nhân khẩn trương lắp đặt, kiểm tra hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện những hạng mục cuối để chuẩn bị đưa nhà ga vào vận hành thử.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet những ngày đầu tháng 10, các đội thi công vẫn làm việc khẩn trương tại nhiều khu vực. Hệ thống trần, sàn, chiếu sáng cùng các hạng mục phục vụ hành khách được hoàn thiện đồng bộ.

Bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành, nhiều khu vực đã dần hiện rõ diện mạo của một nhà ga hàng không hiện đại theo tiêu chuẩn “sân bay xanh - thông minh - 5 sao quốc tế”.

Khu vực làm thủ tục được bố trí rộng rãi, hệ thống quầy check-in đã được lắp đặt.

Anh Trung, một công nhân thi công bên trong nhà ga, cho biết các đội đang tập trung cao độ để hoàn thành từng phần việc theo tiến độ được giao.

“Thậm chí chúng tôi còn tăng ca cả cuối tuần để đẩy nhanh tiến độ công việc”, anh Trung chia sẻ.

Tại một số khu vực, thiết bị, vật tư vẫn được tập kết để phục vụ lắp đặt và hoàn thiện.

Hệ thống kỹ thuật phía trên trần nhà ga đang được hoàn thiện. Đây là phần việc quan trọng nhằm bảo đảm các hệ thống có thể vận hành đồng bộ, liên tục khi nhà ga được đưa vào khai thác.

Công nhân kiểm tra, chạy thử hệ thống băng chuyền hành lý bên trong nhà ga.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đến nay giá trị thực hiện lũy kế của 16 gói thầu thuộc dự án thành phần 3 sân bay Long Thành đạt hơn 85% giá trị hợp đồng.

Theo ACV, dự kiến trong tháng 12, đơn vị sẽ tổ chức vận hành thử theo 3 đợt, với 4 lĩnh vực, nhằm đánh giá rủi ro và mức độ sẵn sàng của toàn bộ hệ thống trước khi đưa sân bay vào khai thác đồng bộ.

Dự kiến sân bay Long Thành vận hành thương mại từ ngày 24/12 Trong giai đoạn đầu, ACV dự kiến khai thác khu vực trung tâm và nhà ga phía Tây, phục vụ các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn. Dự kiến khai thác khoảng 366 chuyến bay/tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế. Theo thiết kế, nhà ga hành khách sân bay Long Thành có tổng diện tích sàn khoảng 376.000m2, gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu, đỉnh mái cao 45,55m với 40 vị trí đỗ gần. Nhà ga được thiết kế công suất khai thác 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm trong giai đoạn 1. Khi hoàn thành, sân bay Long Thành có công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 336.630 tỷ đồng, tương đương khoảng 16 tỷ USD. Trong đó, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 114.450 tỷ đồng, tương đương 5,45 tỷ USD.