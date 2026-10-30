Bên trong thư viện 6.000 m² dành cho sinh viên Việt Nam và Đức

Nằm giữa khuôn viên rộng lớn với nhiều mảng xanh của trường Đại học Việt Đức, thư viện trường được ví như trái tim tri thức, nơi kết nối hoạt động học tập, nghiên cứu và sinh hoạt cộng đồng.

Được thiết kế theo hướng mở, hiện đại kết hợp nét kiến trúc châu Âu, thư viện trường Đại học Việt Đức hướng đến việc tạo ra môi trường học tập linh hoạt cho sinh viên.

Thông tin với Tri Thức - Znews, nhà trường cho biết công trình do đơn vị kiến trúc Machado Silvetti thiết kế theo định hướng phát triển bền vững, kết hợp nhiều mảng xanh nhằm tạo cảm hứng đọc sách và học tập. Với diện tích sử dụng 6.000 m² và sức chứa khoảng 1.500 chỗ ngồi, thư viện đáp ứng nhu cầu sử dụng của đông đảo sinh viên trong trường.

Thay vì chỉ bố trí các dãy bàn đọc truyền thống, thư viện được phân chia thành nhiều khu vực phục vụ những mục đích khác nhau. Sinh viên có thể lựa chọn không gian học cá nhân, nghiên cứu yên tĩnh tại Research Space hoặc trao đổi bài vở tại 15 phòng học nhóm. Bên cạnh đó, MakerSpace dành cho các hoạt động sáng tạo, Computer Hub phục vụ nhu cầu sử dụng máy tính và Reading Theatre tạo điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, kết nối cộng đồng.

Thư viện còn có những khu vực phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và sinh hoạt của sinh viên như Chat n’ Chill Corners, Comfort Zones, phòng ăn, quán cà phê, khu vực y tế và UniShop. Cách tổ chức này giúp thư viện không chỉ là nơi tìm kiếm tài liệu mà còn trở thành không gian sinh hoạt chung trong khuôn viên trường. Sinh viên có thể chuyển đổi giữa các hoạt động học tập, nghiên cứu, trao đổi và thư giãn mà không cần rời khỏi khu vực thư viện.

Về nguồn tài liệu, thư viện Đại học Việt Đức hiện có hơn 8.900 cuốn sách in cùng hệ thống tài nguyên điện tử quy mô lớn. Cụ thể, thư viện có hơn 1,2 triệu sách điện tử, đồng thời tiếp cận hơn 60 cơ sở dữ liệu điện tử với trên 100.000 tạp chí. Hệ thống còn kết nối với mạng lưới thư viện toàn cầu, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tri thức phục vụ học tập và nghiên cứu.

Nguồn tài liệu được phát triển dựa trên chính sách phát triển bộ sưu tập của thư viện, các quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học và nhu cầu giáo trình, tài liệu tham khảo do giảng viên đề xuất theo từng học phần, ngành đào tạo. Nhà trường cũng tăng cường tích hợp tài liệu điện tử với hệ thống quản lý học tập trực tuyến. Tài nguyên số được chú trọng đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt của giảng viên và sinh viên, đồng thời phục vụ các lĩnh vực liên ngành.

Theo thống kê của thư viện trường, đơn vị ghi nhận trung bình khoảng 41.000 lượt sử dụng mỗi tháng. Dữ liệu cho thấy sinh viên ngày càng có xu hướng đến thư viện để tự học và làm việc nhóm, thay vì chỉ sử dụng không gian này để đọc sách hoặc mượn tài liệu. Trong khi đó, nhu cầu khai thác tài nguyên điện tử cũng đa dạng hơn với khoảng 2.300 lượt sử dụng tài liệu mỗi tháng.

Sinh viên thường tập trung tại thư viện vào ban ngày và trong các ngày làm việc nhiều hơn so với cuối tuần. Đặc biệt, lịch học của các giảng viên được mời từ Đức sang giảng dạy khiến nhu cầu tự học tại thư viện tăng lên trong một số giai đoạn. Với những học phần kéo dài hai tuần và tuần thứ ba dành cho thi cử, sinh viên thường dành nhiều thời gian ôn tập, hoàn thành bài tập và chuẩn bị cho kỳ thi tại đây.

Đối với sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên trao đổi từ Đức, việc sử dụng thư viện không gặp nhiều khó khăn. Nhóm sinh viên này đã hình thành thói quen khai thác thư viện từ bậc trung học, qua đó chủ động tìm kiếm và sử dụng tài liệu phục vụ học tập. Khi học tại trường Đại học Việt Đức, sinh viên có thể kết hợp nguồn tài nguyên điện tử từ trường đối tác tại Đức với sách in chuyên ngành được mượn hoặc đọc trực tiếp tại thư viện.

Những năm gần đây, thư viện trường Đại học Việt Đức tổ chức các chương trình nhằm khuyến khích sinh viên đọc sách ngoài phạm vi giáo trình và tài liệu chuyên ngành. Những hoạt động này gồm chia sẻ sách hay, cuộc thi giới thiệu và đánh giá sách, hội sách, trao đổi sách và tiếp nhận sách tặng để chuyển đến cộng đồng bên ngoài trường. Thông qua đó, thư viện hướng đến việc mở rộng thói quen đọc, đồng thời thúc đẩy hoạt động chia sẻ tri thức trong và ngoài Đại học Việt Đức.

Trước xu hướng sinh viên chuyển từ công cụ tìm kiếm truyền thống sang các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), thư viện trường Đại học Việt Đức đang điều chỉnh dịch vụ để phù hợp với cách tiếp cận thông tin mới. Nhà trường cũng định hướng nghiên cứu các giải pháp như robot hỗ trợ, thư viện không người phục vụ và hệ thống tư vấn tài liệu ứng dụng AI.

Thư viện đồng thời hướng đến việc hỗ trợ sinh viên làm quen với các phần mềm và công cụ phục vụ nghiên cứu như R, Python và LaTeX. Mục tiêu của nhà trường đặt ra không chỉ là giúp sinh viên tìm kiếm thông tin nhanh hơn mà còn sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Qua đó, thư viện hướng đến duy trì vai trò là hạ tầng tri thức của trường đại học, kết hợp nguồn tài liệu học thuật, không gian học tập và dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu trong môi trường giáo dục số.