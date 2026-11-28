Wang Xunyong, chủ sở hữu EIBA, thương hiệu nội thất tại Phật Sơn, chuyên sản xuất các phiên bản mô phỏng sofa cao cấp. Ảnh: Amy Luo/Wired.

Giá nội thất cao cấp đắt đỏ tại Mỹ và châu Âu khiến nhiều người sẵn sàng bay sang Trung Quốc mua sắm, đặt hàng trực tiếp tại nhà máy và vận chuyển bằng container về nước.

Sáng 31/5/2025, Shirley Bekker (khi đó 29 tuổi), bác sĩ sống tại London (Anh), đặt vé máy bay đến thành phố Phật Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc), khởi hành ngay trong ngày.

2 tháng trước đó, Bekker gần như không biết gì về thành phố có khoảng 9 triệu dân này. Tuy nhiên, cô tin rằng chi phí cho chuyến đi 6 ngày, mua sắm nội thất và vận chuyển hàng hóa về Anh vẫn thấp hơn số tiền phải bỏ ra tại các cửa hàng ở London (Anh).

Theo Wired, thời điểm đó, Bekker đang mua căn hộ một phòng ngủ ở phía đông London. Cô dành nhiều tuần theo dõi các video cải tạo nhà cửa trên TikTok, song cảm thấy choáng ngợp trước mức giá nội thất tại Anh.

Thuật toán mạng xã hội cũng liên tục đề xuất video của các nhà sản xuất Trung Quốc, giới thiệu những mẫu nội thất có kiểu dáng tương tự sản phẩm của các thương hiệu xa xỉ phương Tây.

Kết thúc chuyến đi, Bekker chi khoảng 7.000 bảng Anh (khoảng 9.200 USD) để sắm sửa nội thất cho toàn bộ căn hộ. Số hàng hóa được đóng trong container khoảng 6 m, vận chuyển bằng đường biển và cập cảng Anh hơn 2 tháng sau đó.

Du lịch mua nội thất

Bekker là một trong số ngày càng nhiều người tiêu dùng phương Tây tìm mua nội thất trực tiếp tại các nhà máy ở Phật Sơn, thủ phủ nội thất Trung Quốc.

Nếu trước đây, các sản phẩm mô phỏng thiết kế cao cấp (dupe) chủ yếu phổ biến trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm, xu hướng này nay lan rộng sang ngành nội thất.

Chẳng hạn, một mẫu sofa mô phỏng thiết kế Togo nổi tiếng của thương hiệu nội thất Pháp Ligne Roset được rao bán với giá 200 USD trên AliExpress, trong khi sản phẩm chính hãng tại nhà bán lẻ Design Within Reach (Mỹ) có giá 4.800 USD.

Theo công ty phân tích mạng xã hội Graphika, trong tuần bắt đầu ngày 13/4/2025, số lượng video khuyến khích người Mỹ mua hàng trực tiếp tại các nhà máy Trung Quốc tăng 250%.

Tại Phật Sơn, một trong những điểm dừng chân nổi tiếng của khách quốc tế là Louvre, trung tâm thương mại nội thất rộng hơn 370.000 m2, quy tụ showroom của hơn 2.000 thương hiệu Trung Quốc và 400 thương hiệu châu Âu, đón khoảng 4 triệu lượt khách mỗi năm.

Ngành hàng gia dụng tại Phật Sơn quy tụ hơn 7.000 doanh nghiệp, chiếm ít nhất 1/5 thị trường nội thất Trung Quốc. Riêng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nội thất của thành phố đạt 2,65 tỷ USD.

Ghế dáng tròn bọc lông mềm Bekker đã mua với giá khoảng 216 USD là phiên bản sao chép thiết kế hơn 7.860 USD của Kateryna Sokolova, nhà thiết kế độc lập người Ukraine. Ảnh: Wendy Huynh/Wired.

Nhiều người cũng tìm đến Long Giang, khu vực tập trung các nhà máy sản xuất nội thất, bao gồm những đơn vị chuyên mô phỏng thiết kế xa xỉ.

Nhu cầu này thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ du lịch kết hợp mua sắm nội thất.

Lin Fangfang, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Yueanju, công ty cung cấp dịch vụ tìm nguồn nội thất tại Trung Quốc, cho biết khách hàng có thể tiết kiệm 30-50% chi phí mua sắm.

Một chuyến đi kéo dài 3 ngày do công ty tổ chức có giá chỉ khoảng 170 USD/người, bao gồm dịch vụ đưa đón, tham quan nhà máy theo nhu cầu và ngân sách của khách hàng.

Trong khi đó, Nikki Brooks, nhà sáng tạo nội dung sống tại bang Texas (Mỹ), được đặt biệt danh “Container Girl” (Cô gái container) sau khi mua gần như toàn bộ vật liệu xây dựng và nội thất cho căn nhà mới tại Trung Quốc, đủ để lấp đầy 4 container.

Cô cũng điều hành một nhóm Facebook với hơn 25.000 thành viên, chuyên chia sẻ kinh nghiệm nhập khẩu nội thất giá phải chăng.

Sao chép nội thất xa xỉ

Để thu hút khách hàng quốc tế, nhiều nhà sản xuất tại Phật Sơn liên tục cập nhật và mô phỏng các thiết kế nội thất cao cấp, đặc biệt là sản phẩm của các thương hiệu Italy.

Chỉ khoảng 2 tuần sau khi triển lãm nội thất quốc tế Salone del Mobile 2026 tại Milan (Italy) khép lại, một số nhà máy Trung Quốc đã quảng bá phiên bản sao chép mẫu sofa Anywhere của thương hiệu Edra.

Wang Xunyong, chủ sở hữu thương hiệu nội thất EIBA tại Phật Sơn, thậm chí đặt mua sofa chính hãng của hãng nội thất xa xỉ Italy Minotti, sau đó tháo rời sản phẩm để nghiên cứu cấu trúc, vật liệu và kỹ thuật sản xuất.

Đội ngũ của ông hiện có thể tái tạo một thiết kế mới trong vòng 45 ngày. Mô hình kinh doanh này giúp nhà máy đạt doanh số khoảng 20 triệu NDT (3 triệu USD) mỗi năm.

Xu hướng mua nội thất nhái thiết kế xa xỉ tại Trung Quốc cũng làm dấy lên tranh cãi về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: Amy Luo/Wired.

Tuy nhiên, xu hướng mua nội thất sao chép cũng làm dấy lên tranh cãi về quyền sở hữu trí tuệ.

Coleman Gutshall, Phó chủ tịch phụ trách hoạt động chiến lược tại Bernhardt Design, công ty nội thất cao cấp của Mỹ, cho rằng giá bán sản phẩm chính hãng còn phản ánh chi phí trả lương cho người lao động, phát triển sản phẩm và đầu tư cho các nhà thiết kế trẻ.

Dù vậy, ngay cả những người làm việc trong ngành kiến trúc cũng bị thu hút bởi các phiên bản giá rẻ.

Lauren Sinclair, kiến trúc sư sống tại New York (Mỹ), từng chi 900 USD, bao gồm phí vận chuyển, để sở hữu một chiếc sofa mô phỏng thiết kế Togo có giá chính hãng khoảng 10.000 USD.

Về phía Bekker, nữ bác sĩ mua được sofa giá 350 GBP (khoảng 459 USD), bàn trà giá 150 GBP (khoảng 197 USD) và một chiếc ghế có giá 165 GBP (khoảng 216 USD), mang kiểu dáng gần như giống hệt thiết kế trị giá hơn 6.000 GBP (khoảng 7.860 USD) của nhà thiết kế người Ukraine Kateryna Sokolova.

Sau khi những video chia sẻ kinh nghiệm mua sắm thu hút hàng triệu lượt xem, Bekker trở lại Phật Sơn thêm 3 lần, đồng thời thành lập công ty chuyên tổ chức các chuyến mua sắm nội thất cho khách hàng quốc tế.

Thủ phủ nội thất ở thành phố 9 triệu dân thu hút khách hàng quốc tế. Amy Luo/Wired.

Christopher Sprigman, giáo sư luật tại Đại học New York (Mỹ), người nghiên cứu thị trường hàng sao chép, cho rằng xu hướng mua nội thất trực tiếp tại các nhà máy Trung Quốc phần nào phản ánh sự hoài nghi của người tiêu dùng đối với giá trị thương hiệu.

Theo ông, nhiều khách hàng cho rằng giá bán cao chủ yếu xuất phát từ chi phí quảng cáo, xây dựng hình ảnh thương hiệu, trong khi chất lượng sản phẩm chưa chắc tương xứng.

Thế hệ người tiêu dùng trưởng thành cùng các nền tảng thương mại điện tử như Shein, Temu và Amazon cũng có thói quen mua sắm khác biệt. Họ tìm kiếm cảm hứng trang trí nhà cửa trên TikTok, Pinterest, ít lui tới showroom và đề cao khả năng chi trả.

Ngay cả Bekker cũng cho rằng nội thất hàng hiệu đắt đỏ phần lớn do tên tuổi thương hiệu, không nhất thiết vì chất lượng vượt trội.