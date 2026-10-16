Bên trong thành phố Taiz giữa vòng vây của lực lượng Houthi

AP đưa tin, khi hay tin lực lượng Houthi đang tiến về Taiz, Weam Abdullah và gia đình quyết định đến lúc phải rời khỏi thành phố này. Gia đình Weam đã sống sót qua cuộc bao vây kéo dài nhiều năm của Houthi trong cuộc nội chiến trước đây ở nước này, và họ không muốn phải chịu đựng điều đó thêm một lần nữa.

Họ đã kịp rời khỏi thành phố này. Không lâu sau khi Weam Abdullah, chồng cô và hai đứa con nhỏ rời đi, lực lượng Houthi đã chiếm được một thị trấn trọng yếu ở Yemen vào ngày 4/10, bao vây phần lớn Taiz và cắt đứt hầu hết tuyến đường tiếp tế từ các khu vực do Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận kiểm soát.

Bức ảnh chụp đường phố ở Taiz, Yemen, ngày 7/10/2026. Ảnh: AP/Marzouq Al Jabri.

"Sự tuyệt vọng đã bao trùm thành phố rồi", Abdullah nói với hãng AP qua điện thoại khi đang ở một tỉnh phía Nam.

"Tôi lo sợ cuộc bao vây mới sẽ tồi tệ hơn lần trước. Mọi thứ đều thiếu thốn. Đó là lý do gia đình tôi đã quyết định rời đi", Abdullah chia sẻ.

Houthi đang nỗ lực chiếm Taiz. Cuộc tiến công của Houthi đã gây ra nỗi sợ hãi cho hơn 1 triệu cư dân trong thành phố này. Gần đây, đám đông chen chúc tại các cửa hàng tạp hóa ở trung tâm thành phố để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác tích trữ. Người dân cho biết nguồn cung cấp dầu diesel và khí đốt nấu ăn đang cạn kiệt.

Một số cư dân đang thu gom bìa cứng và củi để sử dụng trong việc nấu nướng, trong khi các thương lái đang tăng giá thực phẩm và nước uống, theo Shaif al-Gabiri, một chuyên gia tư vấn bảo vệ trẻ em tại Trung tâm Hỗ trợ và Vận động Dân sự, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương.

“Nếu cuộc bao vây tiếp tục, nguồn dự trữ này sẽ cạn kiệt”, Shaif al-Gabiri nói.

Hiện tại, lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen đang giao tranh với lực lượng Houthi ở vùng núi phía Tây Nam Taiz, nhằm phá vỡ vòng vây của Houthi.

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Nguồn video: VTV