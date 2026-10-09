Bên trong tàu ngầm Seawolf có gì khiến nó trở thành sát thủ dưới đáy biển?

Dưới mặt biển hàng trăm mét, mắt người gần như vô dụng. Tầm nhìn bị giới hạn bởi bóng tối, áp suất và điều kiện nước. Với một tàu ngầm săn ngầm, cuộc chiến vì thế không diễn ra bằng cách nhìn thấy đối phương mà chủ yếu bằng cách nghe thấy đối phương.

Đây là nơi hệ thống sonar trở thành "đôi tai" của tàu ngầm hạt nhân Seawolf. Hải quân Mỹ phát triển lớp tàu này với hệ thống cảm biến tiên tiến, cho phép thủy thủ đoàn thu thập và xử lý những tín hiệu âm thanh phát ra từ môi trường xung quanh.

Sonar có thể hoạt động theo 2 phương thức cơ bản. Sonar thụ động lắng nghe tiếng động do mục tiêu phát ra mà không chủ động phát tín hiệu.

Trong khi đó, sonar chủ động phát tín hiệu âm thanh và phân tích tiếng vọng phản hồi để xác định sự hiện diện của vật thể.

Trong nhiệm vụ săn ngầm, sonar thụ động đặc biệt quan trọng. Một tàu ngầm đối phương có thể không xuất hiện trên bất kỳ màn hình quang học nào, nhưng động cơ, máy bơm, chân vịt và dòng nước chuyển động quanh thân tàu đều có thể tạo ra dấu hiệu âm thanh.

Vấn đề tiếp theo là phân loại mục tiêu. Phát hiện một tín hiệu chưa đủ. Hệ thống tác chiến phải giúp thủy thủ đoàn xác định tín hiệu đó có thể đến từ tàu ngầm, tàu mặt nước, sinh vật biển hay nguồn nhiễu tự nhiên.

Đây là quá trình đòi hỏi xử lý rất nhiều dữ liệu. Tín hiệu sonar có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ mặn, áp suất và cấu trúc của từng lớp nước.

Âm thanh cũng có thể bị phản xạ hoặc bẻ cong, khiến việc xác định chính xác vị trí mục tiêu trở nên phức tạp.

Sau khi phát hiện và phân loại, hệ thống tác chiến tiếp tục hỗ trợ theo dõi mục tiêu. Nhiều lần đo liên tiếp có thể được kết hợp để xây dựng bức tranh về hướng di chuyển, tốc độ và vị trí tương đối của đối phương.

Điểm đáng chú ý là tất cả quá trình này có thể diễn ra mà Seawolf không cần nhìn thấy mục tiêu bằng mắt.

Một tàu ngầm có thể hoạt động trong bóng tối hoàn toàn, sử dụng âm thanh để xây dựng nhận thức về môi trường xung quanh.

Đó cũng là lý do sức mạnh của Seawolf không nằm ở một loại vũ khí riêng lẻ. Giá trị thực sự nằm ở chuỗi phát hiện, xử lý, phân loại, theo dõi và tác chiến.

Trong cuộc đấu dưới lòng biển, tàu nào xây dựng được bức tranh về đối phương trước có thể giành lợi thế mà không cần đối mặt trực tiếp.

Với Seawolf, cuộc chiến dưới đáy biển vì thế giống một ván cờ trong bóng tối: không nhìn thấy đối thủ, nhưng cố gắng biết đối thủ đang ở đâu.