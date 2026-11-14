Bên trong sân vận động lớn nhất Việt Nam đang thành hình

VIDEO: Cận cảnh sân vận động lớn nhất thế giới: Khán đài vươn 5 tầng, mái thép khổng lồ sắp thành hình.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng thuộc Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội. Sân có diện tích 73,3 ha, sau khi hoàn thành sẽ là sân có sức chứa 135.000 chỗ ngồi.

Hiện cả 4 khán đài A, B, C, D đã thi công lên đến tầng 5, từng bước hoàn thiện kết cấu và định hình rõ nét diện mạo tổng thể của Sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, hệ trụ giàn kích nâng mái Sân vận động VinFast – Trống Đồng dự kiến hoàn thành và bước vào giai đoạn chạy thử nghiệm.

Hệ thống cột trụ chính của sân vận động có chiều cao thiết kế gần 80 m, đỉnh các trụ sẽ được lắp hệ gối đỡ thép để định vị và tiếp nhận tải trọng từ hệ thống mái che đóng mở tự động, sau đó truyền tải trọng xuống nền móng.

Sang tháng 12, nhà thầu phối hợp với đối tác nước ngoài tiến hành nâng phần mái thép khổng lồ nặng tới 40.000 tấn.

Nhà thầu tổ chức thi công liên tục, huy động hàng loạt cần cẩu khổng lồ bao quanh sân.

Công trình được định hướng phát triển theo mô hình sân vận động xanh và thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát an ninh theo thời gian thực, điều tiết luồng di chuyển và tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

Dự án đã hoàn thành 902 cọc khoan nhồi và 157 cọc thí nghiệm, theo báo cáo tiến độ tháng 10/2026. Công trình được thiết kế với hệ mái che đóng mở tự động, có khả năng linh hoạt điều chỉnh không gian, đáp ứng nhu cầu tổ chức nhiều loại hình sự kiện.

Nhiều cần cẩu siêu trọng sức nâng 1.800 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn được huy động tại công trường, phục vụ thi công và lắp dựng các kết cấu quy mô lớn của dự án. Các hạng mục chính của Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027, hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện lớn như ASIAD, FIFA World Cup và Olympic.

Phối cảnh 3D sân vận động Vinfast - Trống Đồng. Ảnh: CĐT.