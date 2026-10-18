Bên trong 'quái vật' 6 động cơ B-36

Nhìn từ xa, B-36 đã gây ấn tượng bởi kích thước khổng lồ. Phiên bản B-36J có sải cánh khoảng 70,1 m, dài 49,4 m và cao hơn 14 m.

Khối lượng cất cánh tối đa đạt khoảng 186 tấn. Với những con số này, B-36 trở thành một trong những máy bay quân sự lớn nhất từng được chế tạo và là oanh tạc cơ lớn nhất được sản xuất hàng loạt trong thời kỳ của nó.

Nhưng điều khiến B-36 đặc biệt không chỉ nằm ở kích thước. Nhìn vào 2 bên cánh, người ta có thể thấy 6 động cơ Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major.

Đây là động cơ piston hướng tâm 28 xi-lanh, làm mát bằng không khí và có công suất tới khoảng 3.800 mã lực trên những phiên bản B-36J. Mỗi động cơ kéo một cánh quạt 3 lá đường kính khoảng 5,8 m.

Điểm kỳ lạ nằm ở vị trí của chúng. Thay vì đặt động cơ phía trước cánh như phần lớn máy bay cánh quạt cùng thời, B-36 đặt 6 động cơ ở phía sau cánh.

Cánh quạt vì thế nằm phía sau động cơ và đẩy máy bay về phía trước. Đây được gọi là cấu hình động cơ đẩy, hay pusher.

Thiết kế này mang lại một lợi ích quan trọng. Khi cánh quạt nằm phía sau, luồng khí rối từ cánh quạt không tác động trực tiếp lên phần lớn bề mặt cánh phía trước.

Các nhà thiết kế có thể tận dụng một cánh rất lớn để tạo lực nâng cho chiếc máy bay nặng hàng trăm tấn.

Tài liệu kỹ thuật đương thời cũng xác nhận 6 động cơ R-4360 của B-36J dẫn động các cánh quạt kiểu đẩy.

Nhưng cấu hình này cũng tạo ra vấn đề. Động cơ nằm sâu trong cánh khiến việc làm mát khó khăn hơn.

Không khí làm mát phải được dẫn vào qua các cửa hút ở mép trước cánh, trong khi R-4360 là động cơ 28 xi-lanh có kích thước rất lớn. Đây là một trong những điểm yếu kỹ thuật mà B-36 phải đối mặt trong quá trình khai thác.

Oanh tạc cơ B-36 còn có khoang bom rất lớn, đủ để mang lượng vũ khí mà những oanh tạc cơ trước đó khó có thể đạt tới.

Phiên bản B-36J được Bảo tàng Không quân Mỹ ghi nhận có khả năng mang tới 86.000 pound, tương đương khoảng 39 tấn bom. Tầm bay đạt khoảng 16.000 km và trần bay khoảng 13.900 m.

Tổ bay cũng rất đông. Một cấu hình B-36J tiêu chuẩn có khoảng 15 người, gồm phi công, kỹ thuật viên, hoa tiêu, nhân viên radar, liên lạc và các vị trí phòng thủ.

Không gian bên trong được chia thành các khoang có áp suất và nối với nhau bằng đường hầm chạy qua thân máy bay.

Về sau, B-36 còn được bổ sung 4 động cơ phản lực General Electric J47, nâng tổng số động cơ lên 10.

Tuy nhiên, 6 động cơ R-4360 vẫn là nguồn động lực chính trong hành trình thông thường. Chính cấu hình “6 động cơ piston phía sau cánh và 4 động cơ phản lực bổ sung” đã tạo nên hình ảnh không thể nhầm lẫn của B-36.

B-36 vì thế không chỉ lớn. Nó là một bài toán kỹ thuật khổng lồ, trong đó mọi thứ từ cánh, động cơ, khoang bom đến hệ thống làm mát đều phải phục vụ một mục tiêu: đưa khối kim loại nặng hàng trăm tấn bay hàng nghìn km để thực hiện nhiệm vụ chiến lược.