Bên trong phòng giải trí thông minh tại gia 'giá khủng'

Không gian phòng giải trí chuyển từ chế độ nghe nhạc sang xem phim nhờ màn chiếu xuyên âm. (Video: Mạnh Hùng)

Trong một phòng giải trí tích hợp, người dùng có thể điều chỉnh máy chiếu, amply và hệ thống đèn thông qua máy tính bảng thay vì sử dụng nhiều điều khiển riêng biệt. Các thiết bị được kết nối để thực hiện những kịch bản thiết lập sẵn, chẳng hạn giảm ánh sáng khi xem phim hoặc thay đổi màu đèn khi nghe nhạc, hát karaoke.

Không gian cũng nhanh chóng thay đổi chỉ sau một nút bấm trên màn hình giao diện. Hệ thống loa đang phát nhạc có thể ẩn sau màn chiếu xuyên âm để nhường chỗ cho không gian trình chiếu video.

Trải nghiệm này được giới thiệu tại không gian Mega Smart Home, Hà Nội. Điểm đáng chú ý không nằm ở từng thiết bị riêng lẻ, mà ở cách hệ thống nghe nhìn và điều khiển nhà thông minh phối hợp với nhau.

Với những dàn âm thanh, máy chiếu có nhiều thiết bị đi kèm, việc phải sử dụng nhiều điều khiển có thể gây bất tiện. Khi tích hợp trên một giao diện, người dùng có thể giảm bớt các thao tác trước khi bắt đầu giải trí.

Người dùng tùy chỉnh các tính năng trên một nền tảng cùng các chế độ thiết lập sẵn. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo ông Nguyễn Tiến Lâm, Giám đốc Công ty EvoHome, nhu cầu sử dụng phòng giải trí hiện không chỉ giới hạn ở xem phim hay karaoke mà còn mở rộng sang nghe nhạc, trò chuyện và gặp gỡ bạn bè. Vì vậy, hệ thống điều khiển cần đủ đơn giản để dễ sử dụng.

Mức đầu tư hệ thống gồm máy chiếu, loa, đèn và ứng dụng điều khiển được ông Lâm ước tính khoảng 400 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng tùy từng yêu cầu của người dùng.

Giải pháp phòng giải trí có thể được triển khai tại phòng khách hoặc không gian sinh hoạt chung, không nhất thiết phải xây dựng phòng riêng.

Với mức đầu tư này, các gia đình có thể cân nhắc cấu hình phù hợp với không gian và nhu cầu sử dụng, từ phòng khách tích hợp hệ thống nghe nhìn đến phòng giải trí riêng. Việc lựa chọn thiết bị vừa đủ sẽ giúp tối ưu chi phí mà vẫn đáp ứng nhu cầu xem phim, nghe nhạc hay hát karaoke tại nhà.

Hệ thống có thể được điều khiển bằng điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Android, iOS. Nếu mất Internet nhưng mạng nội bộ vẫn hoạt động, hệ thống vẫn có thể sử dụng bình thường.

Một trong những băn khoăn khi đầu tư nhà thông minh là hệ thống gặp sự cố hoặc đơn vị lắp đặt ngừng hoạt động. Theo ông Nguyễn Tiến Lâm, việc sử dụng các tiêu chuẩn phổ biến như KNX cho hệ thống điều khiển và DALI cho chiếu sáng giúp người dùng có thêm lựa chọn khi cần sửa chữa, thay thế.

Các hệ thống nhà thông minh ngày càng hướng đến việc kết nối nhiều thành phần để đơn giản hóa quá trình sử dụng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo các dự báo của Statista, thị trường nhà thông minh toàn cầu có thể đạt 250,6 tỷ USD vào năm 2029. Tại Việt Nam, ước tính doanh thu thị trường đạt 547 triệu USD năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm 9,64%.