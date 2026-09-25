Bên trong nơi hội ngộ 'thập kỷ' của phu nhân Melania và Bành Lệ Viên

Đệ nhất phu nhân Mỹ và phu nhân của Chủ tịch Trung Quốc thăm bảo tàng nghệ thuật châu Á tại thủ đô Washington ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Trong khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm tại Nhà Trắng ngày 24/9, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và phu nhân ông Tập, bà Bành Lệ Viện, cùng tham quan Bảo tàng Nghệ thuật châu Á thuộc Viện Smithsonian ở Washington.

Chuyến tham quan kéo dài khoảng 45 phút, tập trung vào các tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc và những không gian mang đậm ảnh hưởng văn hóa châu Á. Giám đốc bảo tàng Chase Robinson cho biết hai phu nhân “đặt rất nhiều câu hỏi” trong suốt chuyến đi.

45 phút giữa nghệ thuật châu Á

Điểm dừng chân chính của hai bà là Phòng Công (Peacock Room), một trong những không gian nổi tiếng nhất của bảo tàng. Căn phòng được nghệ sĩ người Mỹ James McNeill Whistler thiết kế trong giai đoạn 1876-1877, với cách trang trí xanh lam, xanh lục và vàng kim lấy cảm hứng một phần từ đồ sứ Trung Quốc và nghệ thuật Nhật Bản.

Theo Reuters, hai phu nhân đã dừng chân ngắm bức tranh sơn dầu Công chúa xứ sở đồ sứ của Whistler, tác phẩm được treo trong Phòng Công, khắc họa hình ảnh một phụ nữ mặc kimono đang đứng và cầm quạt.

Ban đầu, Phòng Công nằm tại London. Năm 1904, nhà sưu tập người Mỹ Charles Freer mua lại căn phòng và đưa về Mỹ. Đến năm 1923, không gian này trở thành một trong những điểm nhấn của bảo tàng tại Washington.

“Còn nơi nào phù hợp hơn để giới thiệu bảo tàng với hai đệ nhất phu nhân trong dịp hai nước đang tiến hành những cuộc trao đổi và thảo luận cấp cao?”, ông Robinson nói với SCMP.

Phòng Công và những cổ vật Trung Quốc trở thành điểm gặp gỡ của hai đệ nhất phu nhân, trong lúc ông Trump và ông Tập tìm tiếng nói chung về quan hệ song phương. Ảnh: Reuters.

Ngoài Phòng Công, bà Melania và bà Bành còn chiêm ngưỡng một bình sứ Trung Quốc có niên đại từ thế kỷ XVIII, được trang trí bằng men famille rose nhiều màu cùng các chi tiết vàng và đỏ sắt. Hai bà cũng xem một bức tranh cuộn có từ thời nhà Nguyên.

Ông Robinson cho biết bảo tàng sở hữu một bộ sưu tập đặc biệt phong phú các tác phẩm hội họa thời Nguyên và đầu thời Minh, đây cũng là lý do một trong những tác phẩm thuộc giai đoạn này được lựa chọn để giới thiệu trong chuyến tham quan.

Theo giám đốc bảo tàng, cả hai phu nhân đều tỏ ra thích thú với chuyến đi, đặc biệt trước quy mô giao lưu giữa Trung Quốc và Mỹ trong thế kỷ XIX.

“Tôi nghĩ cả hai đều bị cuốn hút bởi quy mô của sự tương tác giữa Trung Quốc và Mỹ trong thế kỷ XIX”, ông Robinson nói.

Chuyến tham quan khép lại bằng màn biểu diễn của học sinh Trường Hoa ngữ Hope, một trường chuyên về chương trình giáo dục song ngữ và ngôn ngữ Trung Quốc. Các em biểu diễn một số ca khúc dân gian Trung Quốc nổi tiếng, trong đó có Bài ca và Nụ cười và Hoa nhài.

Bà Melania và bà Bành Lệ Viên nghe hát tại bảo tàng ở Mỹ Học sinh Trường Hoa ngữ Hope biểu diễn các ca khúc dân gian Trung Quốc tặng hai đệ nhất phu nhân trong chuyến tham quan bảo tàng ngày 24/9.

Điểm gặp gỡ văn hóa Mỹ - Trung

Việc lựa chọn bảo tàng làm điểm đến cho hai đệ nhất phu nhân do văn phòng bà Melania quyết định. Tuy nhiên, theo ông Robinson, nơi đây cũng có mối quan hệ lâu năm với các tổ chức văn hóa Trung Quốc, khiến bảo tàng trở thành địa điểm phù hợp trong dịp hai nước thúc đẩy trao đổi cấp cao.

Bảo tàng thường xuyên hợp tác với Bảo tàng Cố Cung và nhiều tổ chức văn hóa khác của Trung Quốc, đồng thời cử nhân viên sang Trung Quốc. Nơi đây cũng duy trì quan hệ làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Robinson mới trở về sau chuyến công tác tới Trung Quốc, trong đó ông đến Tây An, Đôn Hoàng và Bắc Kinh.

“Với những mối quan hệ như vậy và cơ hội cùng tôn vinh quan hệ Mỹ - Trung, đây là một địa điểm phù hợp”, ông Robinson nói.

Đệ nhất phu nhân Mỹ và phu nhân Chủ tịch Trung Quốc gặp gỡ các em nhỏ đến từ trường Hoa ngữ Hope. Ảnh: Reuters.

Bảo tàng cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa Trung Quốc. Lễ đón Tết Nguyên đán tại đây có thể thu hút 15.000-16.000 người chỉ trong một buổi chiều.

Theo ông Robinson, chuyến thăm của hai đệ nhất phu nhân có thể giúp công chúng chú ý hơn đến bảo tàng và thúc đẩy thêm những chuyến tham quan trong thời gian tới.

“Chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều cơ hội để tôn vinh chuyến thăm của họ. Tôi hy vọng điều này sẽ truyền cảm hứng để nhiều người đến thăm bảo tàng hơn”, ông nói.

Cuộc gặp sau gần một thập kỷ

Chuyến thăm ngày 24/9 cũng đánh dấu lần hiếm hoi bà Melania và bà Bành Lệ Viên xuất hiện cùng nhau sau gần một thập kỷ. Lần gần nhất hai người gặp mặt là năm 2017, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump ở nhiệm kỳ đầu tiên.

Khi đó, hai đệ nhất phu nhân cùng thưởng trà tại Tử Cấm Thành và thăm một trường học ở Bắc Kinh.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 23/9, bà Melania cho biết chuyến tham quan bảo tàng lần này nhằm thể hiện “sự kết nối về văn hóa giữa Mỹ và Trung Quốc”.

Theo Tân Hoa Xã, bà Bành Lệ Viên cũng bày tỏ sự trân trọng trước việc Mỹ trao trả một số cổ vật văn hóa Trung Quốc trong những năm gần đây. Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho biết giới chức Mỹ đã bàn giao 64 cổ vật và hóa thạch từng bị các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ.