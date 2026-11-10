Bên trong nơi áp lực nhất giữa làn sóng cúm A

Những ngày này, tại Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) có khoảng 50 bệnh nhân cúm A đang điều trị nội trú, nhiều người cao tuổi, mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch. Đáng chú ý, không ít bệnh nhân dù virus đã âm tính vẫn phải tiếp tục điều trị vì biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Một số giường bệnh được kê thêm giữa lối đi, nhân viên y tế phải xoay xở trong không gian chật hơn để chăm sóc người bệnh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Đơn nguyên Cơ xương khớp, Trưởng Đơn nguyên Truyền nhiễm, cho biết diễn biến cúm năm nay có nhiều điểm bất thường. Số ca bệnh tăng nhanh, kéo dài hơn một tháng rưỡi và đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thời tiết giao mùa, đặc biệt trong mùa đông xuân, tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển, làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Đáng chú ý, không ít người cao tuổi dù chủ yếu ở nhà vẫn mắc cúm từ nguồn lây là con cháu.

Áp lực tiếp nhận bệnh nhân tăng khiến đơn nguyên phải bố trí thêm giường ra giữa lối đi, trong khi mỗi phòng bệnh bình thường chỉ kê tối đa 10 giường. Bác sĩ Hường cho biết đơn vị cũng phải cân nhắc cho một số bệnh nhân ra viện sớm hơn để dành chỗ tiếp nhận những ca nặng hơn, song vẫn phải bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Trong thời gian thăm khám buổi sáng, bác sĩ Hường đặc biệt lưu ý đến trường hợp của bà V.T.T. (75 tuổi, Hà Nội). Bệnh nhân xuất hiện viêm phổi, suy hô hấp, tiên lượng chưa tốt. Đáng lo ngại, bà T. có nhiều bệnh lý nền gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim và suy tuyến thượng thận do lạm dụng thuốc trong quá trình điều trị. Dù kết quả xét nghiệm cúm A đã âm tính, tình trạng sức khỏe của bà chưa đủ ổn định để xuất viện.

Trường hợp này cho thấy việc virus cúm đã âm tính không đồng nghĩa người bệnh lập tức hồi phục, đặc biệt ở người cao tuổi có nhiều bệnh lý đi kèm.

Không chỉ người cao tuổi, cúm A còn khiến nhiều người trẻ phải nhập viện khi triệu chứng sốt kéo dài, diễn biến nặng. Chị T.T.T.M. (26 tuổi, ở Bát Tràng) cũng nhập viện sau 3 ngày sốt li bì, nhiệt độ có lúc lên tới 40 độ C nhưng không hạ, kèm đau đầu, đau gáy và mỏi khắp người. Trước đó, chị My dùng que test cúm tại nhà nhưng kết quả chỉ xuất hiện vạch mờ. Khi đến Bệnh viện Thanh Nhàn thăm khám, chị được xác định mắc cúm A.

"Tôi không biết nguồn lây từ đâu, chỉ thấy sốt khi ở nhà", chị My chia sẻ. Sau gần một tuần điều trị, sức khỏe của chị đã cải thiện rõ rệt, chỉ còn hơi đau đầu và được bác sĩ thông báo có thể xuất viện.

Cùng thời điểm, số bệnh nhân sốt xuất huyết tại bệnh viện cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Để giảm tải, Đơn nguyên Truyền nhiễm ưu tiên tiếp nhận các trường hợp sốt xuất huyết nặng, trung bình khoảng 4-5 bệnh nhân mỗi ngày. Những ca nhẹ và trung bình được điều trị tại các chuyên khoa khác. Nếu xuất hiện dấu hiệu chuyển nặng, bác sĩ sẽ hội chẩn để can thiệp kịp thời.

Anh N.V.K. (ở phường Bạch Mai) cho biết trước khi nhập viện, anh xuất hiện triệu chứng đau đầu, sốt 38-39 độ C, kèm hoa mắt, chóng mặt. Sau hai ngày tự theo dõi tại nhà, anh bất ngờ bị choáng, ngất và được đưa đến bệnh viện khoảng 15 phút sau đó. Đây là lần thứ ba anh mắc sốt xuất huyết. Những lần trước, anh cũng phải nhập viện điều trị nhưng lần này cảm thấy bệnh nặng hơn, đặc biệt là tình trạng đau đầu kéo dài.

Một người đàn ông được người nhà vội vã đưa vào khoa trong tình trạng sốt cao, khuôn mặt nhợt nhạt. Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ xác định bệnh nhân dương tính với cúm A. Theo bác sĩ Hường, ở giai đoạn đầu, nhiều bệnh truyền nhiễm có triệu chứng tương tự nhau, trong đó sốt là biểu hiện phổ biến. Vì vậy, chỉ dựa vào những dấu hiệu bên ngoài, người bệnh khó có thể xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh.

Sốt xuất huyết được chẩn đoán thông qua xét nghiệm máu, trong khi cúm, Covid-19, Adenovirus hay RSV được xác định bằng xét nghiệm dịch đường hô hấp. Bác sĩ Hường cho hay người dân có thể sử dụng test nhanh tại nhà để kiểm tra sơ bộ. Tuy nhiên, nếu không xác định được nguyên nhân gây sốt, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và làm xét nghiệm cần thiết.

Trong mùa cúm cao điểm, những người xuất hiện triệu chứng ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện viêm đường hô hấp như hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi cần đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán. Đặc biệt, người có bệnh nền như tim mạch, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản, ung thư hoặc suy giảm miễn dịch cần thăm khám sớm. Đây là những nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng khi mắc cúm.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hường nhấn mạnh thời gian vàng để điều trị cúm là trong vòng 48 giờ kể từ khi khởi phát sốt. Việc thăm khám sớm giúp thuốc có thời gian phát huy hiệu quả tối đa, qua đó giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng. Tuy nhiên, thực tế nhiều bệnh nhân chỉ đến viện vào ngày thứ 3-4 sau khi xuất hiện triệu chứng do nghĩ mình mắc viêm mũi họng hoặc cảm lạnh thông thường. Một số người tự mua kháng sinh tại nhà thuốc để điều trị viêm họng mà không nghĩ đến khả năng nhiễm cúm A.

Để chủ động phòng bệnh, người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối. Chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng cũng góp phần duy trì thể trạng và sức đề kháng.