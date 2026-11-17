Video: Khám phá hành trình biến rác thành điện tại nhà máy nghìn tỷ ở Ninh Bình. (Video: Hùng Cường)

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định tại phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, với tổng mức đầu tư khoảng 1.760 tỷ đồng, sẵn sàng đi vào vận hành, được kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán rác thải sinh hoạt và tận dụng nguồn rác để sản xuất điện năng.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất xử lý 950 tấn rác mỗi ngày đêm, gồm 900 tấn rác sinh hoạt và 50 tấn rác công nghiệp, kết hợp phát điện với công suất 15 MW.

Ngày 5/11, Nhà máy điện rác Greenity Nam Định được UBND tỉnh Ninh Bình cấp giấy phép môi trường. Đến nay, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thiện, hệ thống thiết bị đã được chạy thử đơn động và liên động. Theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, nhà máy dự kiến tiếp nhận rác từ tháng 11/2026 và hoàn thành vận hành thương mại vào tháng 3/2027.

Theo quy trình, các xe vận chuyển rác khi đến nhà máy sẽ đi qua trạm cân để xác định khối lượng, sau đó di chuyển theo cầu dẫn vào khu vực sảnh tiếp nhận trước khi đổ rác xuống bể chứa.

Bể chứa rác được xem là một trong những hạng mục quan trọng nhất của nhà máy, với sức chứa hơn 10.000 tấn rác. Bể chứa được thiết kế với những yêu cầu nghiêm ngặt về chống thấm và kiểm soát mùi, nhằm ngăn nước rỉ rác thẩm thấu ra môi trường, đồng thời hạn chế mùi phát sinh từ rác thải phát tán ra khu vực xung quanh.

Khu vực tiếp nhận được bố trí 4 cửa đổ rác, kết hợp hệ thống thu gom nước rỉ rác để dẫn về khu xử lý chuyên biệt. Việc kiểm soát các nguồn phát thải ngay từ khâu tiếp nhận là một trong những yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động xử lý rác an toàn, hiệu quả.

Từ bể chứa, rác thải được đưa vào hệ thống lò đốt. Nhiệt lượng sinh ra trong quá trình đốt được thu hồi để tạo hơi nước có nhiệt độ và áp suất cao, phục vụ quá trình phát điện. “Toàn bộ bề mặt bên trong lò đốt được bảo vệ bằng lớp vật liệu chịu lửa chuyên dụng. Lớp vật liệu này không chỉ có khả năng chịu nhiệt độ cao mà còn giúp hạn chế tác động ăn mòn từ các thành phần có tính axit phát sinh trong quá trình đốt rác, bảo vệ kết cấu kim loại và kéo dài tuổi thọ thiết bị”, ông Nguyễn Tiến Ngọc, Phó Giám đốc BQL Dự án Nhà máy Điện rác Greenity Nam Định, cho biết.

Sau quá trình đốt, hơi nước được dẫn tới hệ thống turbine hơi. Tại đây, turbine chuyển hóa năng lượng của dòng hơi thành chuyển động quay, kéo máy phát điện hoạt động. Với công suất phát điện thiết kế 15 MW, nhà máy được kỳ vọng tận dụng hiệu quả nguồn năng lượng từ rác thải, góp phần giảm áp lực chôn lấp và bổ sung nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để duy trì hoạt động của hệ thống phát điện, nhà máy được trang bị khu vực nhà bơm đa năng, đảm nhiệm việc cung cấp và tuần hoàn nước làm mát. Sau khi đi qua turbine, hơi nước được làm lạnh, ngưng tụ trở lại thành nước để tiếp tục tham gia chu trình sản xuất hơi.

Để kiểm soát mùi phát sinh từ khu vực lưu chứa rác, nhà máy còn được trang bị hệ thống thu gom, xử lý khí thải và mùi bằng than hoạt tính, với công suất thiết kế 75.000m³/giờ, phục vụ kiểm soát mùi ngay cả khi lò đốt tạm dừng hoạt động.

Đáng chú ý, nhà máy được thiết kế ba hệ thống xử lý nước thải với tổng công suất 544m³/ngày đêm, bao gồm nước rỉ rác, nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Theo giấy phép môi trường, toàn bộ nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn sẽ được tái sử dụng phục vụ sản xuất, không xả ra môi trường.

Tại phòng điều khiển trung tâm, mỗi ca trực gồm 6 nhân sự, trong đó có 3 cán bộ vận hành lò hơi, 2 cán bộ vận hành turbine và 1 trưởng ca. Thông qua hệ thống màn hình giám sát, các kỹ sư có thể theo dõi, kiểm soát toàn bộ hoạt động của nhà máy, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh.

Theo giấy phép môi trường, hệ thống xử lý khí thải của nhà máy được thiết kế với nhiều công đoạn, từ khử oxit nitơ (NOx), xử lý khí axit đến sử dụng than hoạt tính để kiểm soát dioxin, furan và hệ thống lọc bụi túi vải. Khí thải sau xử lý được quan trắc tự động, liên tục, với dữ liệu truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình để phục vụ giám sát.