Bên trong nhà ga 35.000 tỷ đồng của sân bay Long Thành

Những ngày cuối tháng 9, công trình nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang chuyển sang một nhịp làm việc khẩn trương hơn. Trong không gian rộng lớn của nhà ga, từng tốp công nhân tất bật hoàn thiện những phần việc cuối, từ khu vực mái trung tâm, quầy làm thủ tục, cầu thang cuốn đến hệ thống thiết bị công nghệ, chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thử dự kiến bắt đầu từ đầu tháng 10.

Tại khu vực mái trung tâm, được ví như “trái tim” của nhà ga công nhân liên tục di chuyển giữa các khu vực, tay chân thoăn thoắt làm việc, tranh thủ hoàn thiện từng hạng mục trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Công nhân Nguyễn Minh Hình (quê tại Nghệ An) chia sẻ, những ngày này các đội thi công phải tranh thủ từng khoảng thời gian để hoàn thiện công việc theo tiến độ được giao. “Công việc ở giai đoạn hoàn thiện còn rất nhiều và cần sự phối hợp với anh em. Làm đến đâu phải kiểm tra, bàn giao đến đó để các bộ phận phía sau tiếp tục lắp đặt, kiểm tra hệ thống nhằm đồng bộ các hạng mục”, anh Hình nói.

Tại cánh phía Tây, một phần mái và hệ thống nội thất đã cơ bản hoàn thành. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khu vực trung tâm và cánh phía Tây là những khu vực được ưu tiên hoàn thiện, phục vụ công tác vận hành thử.

Bên trong nhà ga, hình hài của một sân bay hiện đại đang dần hiện rõ. Các quầy check-in được lắp đặt hoàn chỉnh, cầu thang cuốn đã hiện diện tại khu vực trung tâm. Những khu vực dành cho hành khách làm thủ tục, gửi hành lý cũng đang được hoàn thiện để sẵn sàng bước vào giai đoạn thử nghiệm.

Tại khu vực quầy check-in, công nhân đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Cách đó không xa là hệ thống quầy gửi hành lý tự phục vụ, một trong những điểm nhấn về công nghệ được dự kiến áp dụng tại sân bay Long Thành. Theo phương án vận hành, hành khách sẽ được tiếp cận nhiều công nghệ mới, trong đó có hình thức check-in bằng sinh trắc học, tự gửi hành lý và thực hiện một số thủ tục theo phương thức tự phục vụ.

Theo ACV, đến cuối tháng 9/2026, gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần xây dựng và hoàn thiện đạt khoảng 83%, hệ thống điện khoảng 94% và thiết bị nhà ga hơn 70%.

Khối lượng còn lại tập trung vào các công việc hoàn thiện kiến trúc, hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) và lắp đặt thiết bị công nghệ. Đây cũng là giai đoạn có yêu cầu cao về khả năng phối hợp, bởi các hệ thống trong nhà ga có tính liên kết chặt chẽ và phải được tích hợp đồng bộ trước khi đưa vào vận hành.

Từ bên ngoài, nhà ga hành khách đã cơ bản hình thành rõ nét. Công trình với thiết kế cách điệu hình cánh hoa sen kết nối với hệ thống đường lăn, sân đỗ, đường cất hạ cánh và tháp không lưu, tạo nên diện mạo đồng bộ của một sân bay quy mô lớn.

Nhà ga hành khách là một trong những hạng mục có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất của dự án thành phần 3 Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng, khởi công từ tháng 8/2023 và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Không chỉ riêng nhà ga, nhiều hạng mục khác trong dự án thành phần 3 cũng đang đồng loạt chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt, thử nghiệm và tích hợp hệ thống. Theo ACV, dự án thành phần 3 có 16 gói thầu xây lắp chính, trong đó 4 gói đã hoàn thành và 12 gói đang triển khai. Tính đến tháng 9/2026, tổng giá trị thực hiện của 16 gói thầu đạt hơn 80% giá trị hợp đồng.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Trước mốc này, những ngày đầu tháng 10 sẽ là bước thử quan trọng, khi các khu vực ưu tiên của nhà ga bắt đầu được đưa vào vận hành thử.

Gói thầu 5.10 bao gồm việc xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, là hạng mục có quy mô lớn nhất trong giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành. Với giá trị hợp đồng lên tới 35.000 tỷ đồng, công trình này được thiết kế với kiến trúc hình hoa sen cách điệu, bao gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu trên tổng diện tích sàn hơn 376.000m². Khi chính thức đi vào khai thác, nhà ga dự kiến đạt công suất phục vụ khoảng 25 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Minh Tuệ