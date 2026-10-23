Bên trong ngôi trường 130 năm tuổi duy nhất Việt Nam được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt

Với kiến trúc cổ kính đặc trưng, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế là một trong những ngôi trường giàu truyền thống của nền giáo dục Việt Nam, đồng thời là niềm tự hào của người dân Cố đô.

Được thành lập ngày 23/10/1896 dưới triều vua Thành Thái, Quốc Học – Huế đã trải qua 130 năm hình thành và phát triển, gắn liền với nhiều chặng đường lịch sử của dân tộc.

Trường được xây theo kiến trúc Pháp cổ nhưng vẫn giữ được nét Á Đông với màu gạch đỏ đặc trưng.

Quốc Học – Huế gắn liền với tên tuổi của nhiều nhân vật tiêu biểu như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, các nhà cách mạng Trần Phú, Hà Huy Tập cùng nhiều nhà khoa học, nhà văn hóa của đất nước.

Năm 1990, Quốc học Huế được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Đến năm 2020, trường tiếp tục được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, trở thành trường học duy nhất tại Việt Nam đạt được danh hiệu này. Đây không chỉ là sự ghi nhận về tuổi đời và kiến trúc, mà còn là minh chứng cho vai trò của nhà trường trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Các thế hệ hiệu trưởng của ngôi trường.

Phát huy nền tảng được vun đắp qua nhiều thế hệ, thầy và trò nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế và các sân chơi trí tuệ. Hình ảnh những học sinh có thành tích ấn tượng được lưu giữ trong nhà truyền thống của nhà trường.

Ngôi trường không chỉ cổ kính, mà còn mang một không gian trong lành với những hàng cây cổ thụ rợp bóng xanh.

Sáng 23/10, UBND Tp.Huế đã tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế (23/10/1896 – 23/10/2026), với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, đại diện các cơ quan Trung ương, các thế hệ nhà giáo, cựu học sinh cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh. Buổi lễ là dịp để các thế hệ thầy và trò nhìn lại chặng đường 130 năm xây dựng, trưởng thành, tri ân những người đã đóng góp cho sự phát triển của nhà trường và tiếp nối niềm tự hào về truyền thống Quốc Học.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tp.Huế khẳng định, dấu mốc 130 năm là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang, đồng thời đặt ra trách nhiệm mới đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Bí thư Thành ủy Huế đề nghị nhà trường tiếp tục bồi đắp truyền thống hiếu học, giáo dục lòng yêu nước, nhân cách, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy năng lực học sinh.

Tại lễ kỷ niệm, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, ghi nhận những đóng góp và thành tích trong sự nghiệp xây dựng, phát triển giáo dục và đào tạo.

Lê Kông

Trong giai đoạn mới, nhà trường được định hướng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, giáo dục STEM và mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong nước, quốc tế.

Thành phố Huế mong muốn nhà trường tăng cường kết nối cựu học sinh, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân, qua đó hỗ trợ học sinh trong học tập, nghiên cứu, hướng nghiệp và phát triển năng lực sáng tạo.