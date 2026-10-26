Bên trong ngôi đền 600 năm tuổi, thờ 8 vị vua nhà Trần

Đền An Sinh (xưa kia còn gọi là điện An Sinh) được xây dựng vào thời Trần năm 1381 trên một đồi đất thoai thoải giữa vùng địa linh ở khu Trại Lốc, phường An Sinh, TP Quảng Ninh.

Đền An Sinh tọa lạc trên một đồi đất ở khu Trại Lốc, phường An Sinh, TP Quảng Ninh

Hiện nay, đền An Sinh thờ các vị vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, Trần Hiến Tông, Trần Dụ Tông, Trần Nghệ Tông và Trần Giản Định (tức Giản Định Đế).

Kết cấu đền An Sinh ban đầu được chia làm ba tòa với ba cấp nền khác nhau. Vào thời Nguyễn, đền được xây dựng lại với kiến trúc gồm ba tòa nhà rộng 5 gian theo kiểu chữ “Tam”. Ngày nay, đền An Sinh có cấu trúc hình chữ Công gồm: Bái đường, trung đường và hậu cung. Tòa trung cung đặt tượng thờ Trần Hưng Đạo; tiền đường đặt bát hương công đồng và một số đồ tế khí.

Đền thờ 8 vị vua nhà Trần với cấu trúc hình chữ Công gồm: Bái đường, trung đường và hậu cung

Hậu cung là nơi thờ 8 vị vua triều Trần. Trung đường là nơi thờ Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và thân phụ, thân mẫu của ngài là An Sinh Vương Trần Liễu và Thiện đạo Quốc mẫu.

Phía trước trung đường là nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, tượng được chế tác bằng đá Sa Thạch

Tại đây, khuôn viên đền có trồng 14 cây đại thụ, biểu hiện cho 14 đời vua nhà Trần. Đền An Sinh được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào ngày 28/4/1962.

Đền An Sinh thờ An Sinh vương Trần Liễu và 8 vị tiên đế triều Trần, tại đây khám, ngai và tượng thờ 8 vị vua Trần được sắp xếp theo quy tắc "tả chiêu hữu bật", lấy giữa làm chuẩn, đối xứng từ trái qua phải

Những năm trước, đền An Sinh đã tiến hành khai quật khảo cổ và phát hiện hàng loạt dấu vết kiến trúc thời Trần cùng vật liệu kiến trúc và đồ ngự dụng đương thời.

Cuộc khai quật trên quy mô lớn đã thu được số lượng lớn mảnh gạch ngói và gốm sứ gia dụng thời Trần, Lê Trung Hưng và Nguyễn. Đặc biệt, đã khai quật một số di vật như gạch chữ nhật, gạch vuông lát nền, ngói mũi hài, tượng phượng bằng đồng. Đây là di vật tượng phượng bằng kim loại lần đầu tiên được phát hiện.

Trong khuôn viên đền An Sinh đang lưu giữ nhiều hiện vật của kiến trúc trên nền đền cũ.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng phòng bảo tồn di sản Yên Tử, Ban Quản lý di sản thế giới, vịnh Hạ Long, Yên Tử cho biết, diện tích đền An Sinh khoảng 12ha, riêng khuôn viên đền rộng 2,5ha. 8 vị vua nhà Trần đều có lăng mộ ở trên địa bàn phường An Sinh.

Hàng năm, lễ hội truyền thống Đền An Sinh diễn ra trong 3 ngày (20-22/8 âm lịch), thu hút hàng vạn lượt khách thập phương và con cháu họ Trần về hành lễ, chiêm bái

Ông Thành cho biết thêm, ban đầu nơi đây đây thờ 5 vị vua nhà Trần gồm Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, Trần Dụ Tông, Trần Nghệ Tông và Khâm Minh Thánh Vũ Hiển Đạo An Sinh Hoàng đế. Sau đó, đền thờ thêm các vua Trần Thánh Tông, Trần Thái Tông và Giản Định Đế.

"Hiện tại ở đền trưng bày những hiện vật của lịch sử như các cột, tảng đá kê cột được sắp xếp theo 3 thời kỳ như Lý, Trần, Lê Trung Hưng và Nguyễn. Ở đền An Sinh có 8 cán bộ và 4 bảo vệ túc trực đảm nhiệm công tác quản lý", ông Thành cho biết.