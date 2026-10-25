Bên trong 'làng Địa ngục' giữa rừng già Yên Minh
Ẩn giữa rừng già Yên Minh (Tuyên Quang), Sảo Há, bối cảnh phim "Tết ở làng Địa ngục", gây ấn tượng bởi vẻ huyền bí và bình yên.
Nằm giữa núi rừng xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang, Sảo Há từng là một bản làng ít người biết đến, trước khi trở thành bối cảnh của hai bộ phim "Tết ở làng Địa ngục" và "Kẻ ăn hồn". Những khu rừng rậm rạp, lối đi quanh co và các nếp nhà cổ tạo nên không gian vừa hoang sơ, vừa huyền bí, thu hút du khách tìm đến khám phá.
Theo tiếng Mông, Sảo Há có nghĩa là "thung lũng trên cao". Ngôi làng được bao bọc bởi những cánh rừng già, nơi sinh sống của 18 hộ đồng bào Mông. Từng biệt lập bởi địa hình hiểm trở, Sảo Há nay đã có đường bê tông dẫn vào làng, giúp việc đi lại thuận tiện hơn.
Đi sâu vào Sảo Há, những nếp nhà trình tường bằng đất, mái ngói âm dương phủ màu thời gian, hàng rào đá xếp thủ công và những lối nhỏ len giữa rừng cây tạo nên nét riêng của bản làng vùng cao. Đằng sau vẻ ma mị từng xuất hiện trên màn ảnh là không gian sống bình dị, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của đồng bào Mông.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ben-trong-lang-dia-nguc-giua-rung-gia-yen-minh-169261024231751714.htm