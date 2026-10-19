Bên trong khu vực Tp.HCM dành hơn 12.100 tỷ đồng cho 'siêu dự án' xử lý rác

Tp.HCM hiện có khoảng 14 triệu dân, phát sinh trung bình 14.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày. Trong đó, khu Tây Bắc đang phải gánh áp lực khổng lồ khi tiếp nhận và xử lý tới 6.500 tấn/ngày đêm (chiếm hơn 46% tổng lượng rác của Thành phố). Tình trạng quá tải đặt hệ thống xử lý vào trạng thái báo động.

Do hạ tầng chưa hoàn chỉnh, phần lớn rác thải đưa về đây vẫn phải chôn lấp truyền thống, phát sinh mùi hôi, khói bụi và tiếng ồn kéo dài nhiều năm qua, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân vùng đệm.

Việc đầu tư hơn 12.100 tỷ đồng để hiện đại hóa là yêu cầu cấp bách, không thể trì hoãn nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng rác thải đô thị. Đặc biệt là trong bối cảnh bãi rác Đa Phước đang trong tình trạng quá tải và đã vượt quá công suất chôn lấp. Đây là bước chuẩn bị "khung xương" vững chắc để làm bệ đỡ cho các nhà máy công nghệ cao.

Trong tổng số hơn 646 ha triển khai giai đoạn này, thành phố đã có sẵn 336 ha đất sạch. Để hoàn thiện toàn khu, Tp.HCM chuẩn bị thu hồi thêm hơn 310 ha đất, ảnh hưởng trực tiếp và phải giải tỏa một phần đối với khoảng 822 hộ dân.

Do dự án nằm trải dài trên địa bàn hai xã Thái Mỹ và Tân An Hội, UBND các xã đóng vai trò "tiền tuyến" trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo lãnh đạo UBND xã Tân An Hội, Tp.HCM, xã đang vận động, giải thích giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa môi trường của dự án. Đồng thời, chủ động rà soát, đề xuất quỹ đất tái định cư phù hợp và xây dựng phương án hỗ trợ an sinh, tạo việc làm mới để người dân bàn giao đất.

Việc xây dựng đồng bộ 12,3 km đường giao thông chịu tải trọng cao, kèm hệ thống hào kỹ thuật ngầm, trạm biến áp cấp điện giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình vận chuyển chất thải, xóa bỏ tình trạng xe chở rác ùn ứ, bụi đất và làm rơi vãi nước thải dọc đường, giải quyết triệt để bài toán giao thông vận tải rác.

Sau khi hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật khung, dự án sẽ tạo ra hơn 480 ha quỹ đất sạch, phục vụ việc trồng vành đai cây xanh nhằm cách ly mùi hôi, đồng thời bàn giao mặt bằng cho 23 nhà đầu tư trong và ngoài nước đang tìm hiểu cơ hội đầu tư, trong đó có 14 đơn vị đề xuất công nghệ đốt rác phát điện công suất lớn. Định hướng này giúp nâng công suất toàn khu đạt 27.000 tấn/ngày đêm vào năm 2030, giảm tỷ lệ chôn lấp xuống mức tối thiểu.

Dự án tích hợp hệ thống trạm xử lý nước rỉ rác tập trung tiên tiến và bãi lưu chứa tro xỉ trơ vô hại rộng 14 ha sau khi đốt. Lợi ích lớn nhất là dải cây xanh dày đặc bao quanh sẽ ngăn chặn toàn bộ mùi hôi và tiếng ồn phát tán.

Dự án hoàn thành không chỉ "giải cứu" thành phố khỏi áp lực rác thải mà còn trả lại bầu không khí trong lành, bảo vệ sức khỏe bền vững và giúp người dân vùng đất thép Củ Chi ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc được chia thành hai phần rõ rệt, bao gồm đơn vị quản lý đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung (sử dụng ngân sách nhà nước) do Ban quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP (trực thuộc UBND Tp.HCM) làm chủ đầu tư. Phía trong khu liên hợp, quỹ đất sạch sau khi giải phóng mặt bằng được giao cho các doanh nghiệp tư nhân làm chủ đầu tư độc lập để xây dựng và vận hành các nhà máy công nghệ cao. Hiện có 3 chủ đầu tư hoạt động trong khu liên hợp này, gồm: Công ty Cổ phần Vietstar; Công ty CP Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và Công ty CP Dịch vụ môi trường Thăng Long. (Phối cảnh nhà máy đốt rác phát điện Vietstar - Ảnh: Công ty Vietstar).