Kỳ Lân Sơn Trang sẽ là nơi tổ chức cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Shenzhen.

Trong khi các cuộc họp chính của APEC tuần này diễn ra tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế Thâm Quyến, nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng bên lề hội nghị lại được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng ven hồ biệt lập, thuộc sở hữu của chính quyền, ở phía tây bắc thành phố miền nam Trung Quốc.

Kỳ Lân Sơn Trang (Kylin Villa), khu nghỉ dưỡng 5 sao nằm giữa những triền đồi thoai thoải dưới chân núi Kỳ Lân, được lựa chọn làm địa điểm tổ chức các cuộc gặp cấp cao bên lề APEC. Trong số đó có cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

'Điếu Ngư Đài' của Thâm Quyến

Kỳ Lân Sơn Trang được xem là phiên bản tương đương Nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, công trình được xây dựng chuyên biệt để đón tiếp các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao.

Theo hồi ký của ông Lý Tử Bân, Thị trưởng Thâm Quyến giai đoạn 1995-2000, chính quyền thành phố đã xây dựng khu nghỉ dưỡng bên hồ Tây Lệ ban đầu nhằm phục vụ nhu cầu đón tiếp các lãnh đạo Trung Quốc và quan chức cấp cao.

Biệt thự Kỳ Lân bắt đầu hoạt động từ năm 1997 và mở cửa cho công chúng tham quan khi không có các sự kiện lớn hoặc khách mời. Ảnh: Weibo.

“Nếu lãnh đạo Trung ương muốn tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi 1.000 người, Thâm Quyến khi đó sẽ không thể đáp ứng”, ông Lý viết.

“Các khách sạn 5 sao ở Thâm Quyến thời điểm ấy chỉ có thể phục vụ tối đa 500 khách. Chất lượng cơ sở vật chất và điều kiện an ninh cũng chưa đạt tiêu chuẩn”.

Kỳ Lân Sơn Trang có tổng diện tích 380.000 m2, gồm 5 biệt thự chính được thiết kế theo những phong cách kiến trúc khác nhau, lần lượt là Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Hawaii và Mỹ lục địa. Ngoài ra, khuôn viên còn có một tòa nhà khách dành riêng cho khách VIP.

Các công trình nằm cạnh một công viên động vật hoang dã quy mô lớn và sân golf. Khuôn viên khu nghỉ dưỡng có hơn 230 loài cây và hoa, tạo nên không gian xanh rộng lớn.

Siết chặt an ninh, trở thành địa điểm ngoại giao trọng yếu

Địa thế biệt lập cùng số lượng lối ra vào hạn chế giúp nơi đây thuận lợi cho việc triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Những biện pháp này càng được siết chặt hơn trong thời gian diễn ra APEC.

An ninh được siết chặt quanh khu vực Kỳ Lân Sơn Trang. Ảnh: Amber Wang.

Tại khu vực phía tây thành phố, những tuyến đường dẫn đến Kỳ Lân Sơn Trang khá vắng vẻ. Dọc các con đường treo khẩu hiệu chào mừng hội nghị, rất ít phương tiện dân sự qua lại và cũng hiếm người đi bộ.

Cảnh sát cùng một nhóm tình nguyện viên được bố trí dọc tuyến đường. Một xe cảnh sát đỗ bên ngoài khu nghỉ dưỡng, với nhiều sĩ quan túc trực gần đó.

Tại cổng chính, lực lượng an ninh mặc trang phục đen ngăn phóng viên chụp ảnh khuôn viên bên trong.

Theo lịch trình của Nhà Trắng, ông Trump sẽ gặp ông Tập tại Kỳ Lân Sơn Trang để hội đàm, trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia.

Từ hôm 17/11, Chủ tịch Trung Quốc đã bắt đầu tiếp một số lãnh đạo thế giới tại khu nghỉ dưỡng, trong đó có Thủ tướng Canada Mark Carney. Ông Tập cũng dự kiến gặp nhiều nhà lãnh đạo khác đến Trung Quốc dự hội nghị, bao gồm Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Kỳ Lân Sơn Trang được bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ các cuộc gặp cấp cao bên lề APEC. Ảnh: Reuters.

Ngoài những dịp tổ chức sự kiện hoặc đón tiếp các vị khách đặc biệt, Kỳ Lân Sơn Trang vẫn mở cửa phục vụ công chúng. Người dân có thể đặt chỗ thông qua trang web của khu nghỉ dưỡng.

Trong nhiều năm qua, nơi đây đã đón tiếp không ít quan chức cấp cao Trung Quốc. Năm 2005, Thủ tướng Trung Quốc khi đó là ông Ôn Gia Bảo từng tổ chức một hội thảo tại khu nghỉ dưỡng, tập trung thảo luận vai trò của Đặc khu kinh tế Thâm Quyến đối với nền kinh tế nước này.