Bên trong khu lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ lớn nhất Việt Nam

Theo Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Tổ trưởng Tổ lưu trữ, Khoa Khám nghiệm, Viện Pháp y Quân đội (Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) đến nay, Viện đã tiếp nhận hơn 80.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, đã đưa vào khu lưu trữ ở nhiệt độ mát hơn 30.000 mẫu.

Hiện Viện đang bảo quản mẫu tại 2 khu vực lưu trữ nhiệt độ âm sâu và nhiệt độ mát với quy mô lên tới 110.000 mẫu, lớn nhất cả nước. Công suất bảo quản khoảng 350-400 mẫu/ngày.

Tại khu vực tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sĩ, các mẫu sẽ được xử lý lại cẩn thận trước khi đưa vào các tủ bảo quản.

Thiếu tá Lê Thị Hương Liên, Khoa Khám nghiệm, Viện Pháp y Quân đội cho biết các mẫu sẽ được làm sạch cơ học, ngâm javen để chống nấm mốc từ sâu bên trong và có thể bảo quản lâu dài.

Tiếp đó, các mẫu sinh phẩm sẽ được rửa lại bằng nước và cồn để sát khuẩn.

Các mẫu sau khi xử lý sẽ được đưa vào sấy khô, đánh giá chất lượng, đóng gói, gắn mã vị trí và bàn giao cho khu lưu trữ.

Khu lưu trữ nhiệt độ mát có quy mô khoảng 105.000 mẫu.

Bên trong khu lưu trữ này là những dãy tủ xếp cao gần tới trần nhà, được đánh số thứ tự và dán mã QR riêng. Sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được bảo quản trong 150 tủ, mỗi tủ gồm 35 khay, mỗi khay có 20 ô, tương đương mỗi tủ sẽ lưu trữ được 700 mẫu. Các mẫu tại đây sẽ thường xuyên được kiểm tra, để đảm bảo mẫu đạt chất lượng tốt nhất khi xuất sang phòng thí nghiệm.

Nhiệt độ sẽ được thiết lập trong khoảng 15-20 độ C, độ ẩm từ 45-55% để thời gian bảo quản được lâu nhất, không bị nấm mốc, không làm hỏng mẫu. Để đảm bảo chất lượng mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, nhiệt độ, độ ẩm bên trong khu lưu trữ được tính toán, kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn.

Việc quản lý mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại đây được thực hiện trên hệ thống số hóa. Bên ngoài khu lưu trữ là một màn hình lớn hiển thị toàn bộ thông số liên quan như: số lượng mẫu đã tiếp nhận, số lượng mẫu đã lưu trữ, số lượng mẫu xử lý trong ngày, chất lượng mẫu, nhiệt độ…

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh cho biết việc di chuyển mẫu từ khu lưu trữ sang phòng thí nghiệm đều phải được cập nhật trên hệ thống và chỉ người được cấp quyền mới có thể thực hiện, nhằm bảo đảm việc quản lý, theo dõi và truy xuất từng mẫu sinh phẩm.

Mỗi một mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đưa tới khu lưu trữ, bảo quản đều được các cán bộ, chiến sĩ tại đây nâng niu trân trọng.

“Đây là một nhiệm vụ mà tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được đảm nhận. Mỗi khi cầm mẫu trên tay, lòng tôi lại xúc động khi nghĩ tới những anh hùng đã anh dũng hi sinh”, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ.

Thạch Thảo