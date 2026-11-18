VIDEO: Toàn cảnh khu đô thị 400 ha dự kiến đón cư dân từ 12 dự án Mường Thanh.

Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 nằm trên địa bàn xã Bình Minh và phường Phú Lương, phía Tây Nam Hà Nội, có quy mô khoảng 400 ha. Sau nhiều năm triển khai, nơi đây đã hình thành các cụm chung cư cao tầng, khu biệt thự, nhà liền kề và shophouse, xen kẽ những khu đất còn bỏ trống hoặc đang xây dựng.

Các tòa chung cư tập trung thành từng cụm, nằm dọc những tuyến đường nội khu. Nhiều công trình đã đưa vào sử dụng, hình thành cộng đồng dân cư với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ ở tầng một. Theo thống kê, khu đô thị có 23 tòa chung cư thương mại cao 17-20 tầng, gồm 6.805 căn hộ.

Một số dãy biệt thự, nhà liền kề vẫn đang được thi công.

Hệ thống đường nội khu, cây xanh, hồ điều hòa và một số tiện ích công cộng đã được hình thành. Hàng quán, cửa hàng dịch vụ tập trung tại khu vực chung cư, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Thanh Hà được nhắc đến trong phương án xử lý vi phạm tại 12 dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh trên địa bàn Hà Nội. Theo kết quả rà soát, các dự án này có 6.759 căn hộ theo quy hoạch, giấy phép nhưng số căn hộ thực tế lên tới 24.943, vượt 18.184 căn.

Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm tại 12 dự án có hiệu lực từ ngày 7/11/2026. Với những trường hợp phải di dời, phương án được đặt ra là chủ đầu tư thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ chi phí chuyển nhà hoặc xem xét bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà đối với các hộ có nhu cầu.

Ngoài quỹ nhà thương mại hiện hữu, khu vực Thanh Hà B - Cienco 5 còn nằm trong danh mục phát triển nhà ở xã hội của Hà Nội giai đoạn 2026-2030, với kế hoạch xây dựng khoảng 2.305 căn hộ trên 6 ô đất.

Việc bố trí cư dân mới tại Thanh Hà còn phụ thuộc quỹ căn hộ thực tế, tiến độ hoàn thiện công trình và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng đô thị.