Bên trong khu dân cư đắt nhất thế giới

Trong dịp Monaco tổ chức chặng đua Công thức 1 (F1) vào tháng 6, hàng nghìn người hâm mộ và du khách đổ về những con phố nhỏ. Dọc đường đua dài gần 3,2 km, ngay sau khúc cua số 8, Mareterra hiện lên như một phần mới của Monaco.

Khu dân cư rộng khoảng 6 ha, được xây dựng trên phần đất lấn biển Địa Trung Hải, trở thành một trong những dự án bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, theo Forbes.

Khu dân cư được xây dựng giữa Địa Trung Hải

Mareterra hiện là tổ hợp khép kín gồm các khu nhà ở hạng sang, quảng trường dành cho người đi bộ, nhà hàng, cửa hàng, vườn cây và bến du thuyền riêng. Tại đây, bất động sản không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh sống, mà còn trở thành biểu tượng địa vị của giới siêu giàu.

Điểm nhấn của khu vực là Le Renzo, tòa tháp dân cư 17 tầng do kiến trúc sư người Italy Renzo Piano thiết kế. Công trình được đặt theo tên ông, người từng đoạt giải Pritzker, với hình dáng gợi liên tưởng đến một con tàu rời xưởng.

Mareterra là tổ hợp khép kín, bao gồm các khu nhà ở hạng sang, phục vụ khách hàng thượng lưu. Ảnh: Mareterra.

Phía sau những ô cửa kính toàn cảnh kéo dài từ sàn đến trần là các căn hộ có mức giá đủ khiến những người mua bất động sản xa xỉ lâu năm phải kinh ngạc. Một số căn có giá vượt 200 triệu USD, trong khi mức giá được ghi nhận tại Mareterra lên tới khoảng 139.000 USD/m2.

Ở nhiều thành phố, số tiền này có thể đủ để mua cả một căn hộ hạng sang. Song tại Mareterra, đó có thể chỉ là giá của một m2.

Sức hút của dự án không đơn thuần nằm ở diện tích hay số phòng ngủ. Giá trị bất động sản còn đến từ cơ hội sở hữu nhà tại một trong những khu vực độc quyền nhất thế giới, nơi quỹ đất hữu hạn trong khi nhu cầu từ giới siêu giàu vẫn lớn.

Monaco vốn nằm giữa dãy Alps và Địa Trung Hải với diện tích nhỏ. Vì vậy, việc mở rộng lãnh thổ ra biển để xây dựng một khu dân cư mới trở thành thách thức lớn về cả kỹ thuật và tài chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh mỗi m2 tại công quốc đều có giá trị cao, Mareterra là bước tiếp nối cuộc chạy đua tìm kiếm không gian kéo dài nhiều thập kỷ của Monaco.

Nơi giới tỷ phú và tay đua F1 hội tụ

Theo Forbes, Mareterra thu hút các tỷ phú, tay đua F1 và những thành viên thuộc giới tinh hoa toàn cầu. Họ tìm đến Monaco không chỉ vì sự xa xỉ, danh tiếng, an ninh, mà còn bởi công quốc không đánh thuế thu nhập cá nhân.

Với các tay đua F1, Monaco là địa điểm sinh sống thuận tiện. Đường đua gần như chạy ngay bên dưới cửa sổ của những khu nhà cao cấp, sân bay Nice ở trong phạm vi gần, khí hậu Địa Trung Hải và lợi thế thuế khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân hấp dẫn.

Trong những ngày Monaco Grand Prix diễn ra, sự hiện diện của giới siêu giàu càng trở nên rõ nét. Du khách và người hâm mộ tập trung trên đường phố, siêu du thuyền trị giá hàng triệu USD neo đậu tại cảng, còn các nhà hàng và khách sạn đón tiếp chủ sở hữu những doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Những ban công nhìn ra biển cũng mở ra khung cảnh của các bất động sản trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD.

Ảnh chụp từ trên cao của khu phức hợp hạng sang Mareterra. Ảnh: Mareterra.

Tại vịnh gần Mareterra, Bernard d’Alessandri, tổng thư ký Yacht Club de Monaco, ước tính ít nhất 1 tỷ USD giá trị du thuyền đang neo đậu. Theo ông, con số này mới chỉ phản ánh một phần tài sản hiện diện tại khu vực.

Trong bối cảnh tài sản toàn cầu ngày càng tập trung vào một nhóm nhỏ những người giàu nhất, bất động sản xa xỉ tại Monaco không còn đơn thuần là khoản đầu tư. Một căn nhà ở đây là tài sản, biểu tượng địa vị, nơi sinh sống và tấm vé gia nhập giới thượng lưu.

Ngay bên cạnh những căn hộ xa xỉ là các siêu du thuyền trị giá hàng trăm triệu USD, trong khi một trong số giải đua xe danh giá nhất thế giới diễn ra ngay sát khu vực. Với những chủ nhân sở hữu nhiều nơi ở trên khắp thế giới, một căn hộ trị giá hơn 200 triệu USD tại Mareterra có thể chỉ nằm trong danh mục bất động sản đồ sộ.