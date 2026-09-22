Bên trong không gian trải nghiệm BĐS bị nhầm là 'thư viện khổng lồ'

Cuối tuần qua, các bài viết, video về những kệ sách cao đụng trần nhà được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đó là hình ảnh về WOW Center ở khu dân cư Đào Sư Tích (xã Nhà Bè, TP.HCM).

Trong những bài đăng lên xu hướng, không ít người dùng những cụm từ như “thư viện khổng lồ”, “không gian sách”, nhắc đến thư viện Starfield Library nổi tiếng của Hàn Quốc. Đi kèm đó là hình ảnh những kệ lớn, ánh sáng và gương trần được bố trí để tạo hiệu ứng thị giác về một không gian văn hóa đọc ở TP.HCM.

Háo hức đến trải nghiệm "thư viện sách khổng lồ", nhiều người dùng mạng xã hội ngay sau đó bày tỏ sự thất vọng; phát hiện phần lớn sách ở đây là mô hình, không phải sách thật. Theo ghi nhận của phóng viên Tri Thức - Znews, trên những chiếc kệ khổng lồ hầu như là mô hình hộp giấy được thiết kế như một quyển sách.

Các mô hình làm giống hệt sách thật. Nếu nhìn từ xa, khó phân biệt được sách thật và sách mô hình, nhất là những mô hình được đặt trên cao.

Thực tế, đây là một không gian trải nghiệm, mua bán bất động sản thay vì cà phê sách hay “thư viện khổng lồ”, “Starfield Library phiên bản TP.HCM”... như nhiều người tưởng.

Chị Thanh Tâm, sống cách địa điểm chưa đến 2 km, biết đến nơi này qua mạng xã hội. Chị tìm đến với ý định check-in vì nghĩ đây là một quán cà phê. "Thực tế so với trên mạng cũng khiến mình bất ngờ”, chị Tâm nói.

Có một ít sách thật được đặt trên các bậc cầu thang. Lượng sách thật rơi vào khoảng 100 cuốn với những thể loại như tiểu thuyết, self-help, viễn tưởng.

Ánh Ngọc làm truyền thông trong lĩnh vực bất động sản, cô đến không gian này để quay video cho công ty. Theo cô, cấp trên yêu cầu thực hiện nội dung nhằm giúp người xem hiểu rõ đây là sảnh giao dịch của dự án. “Rất nhiều người hiểu lầm đây là quán cà phê hay thư viện nên tìm đến, thành ra đối tượng khách hàng mục tiêu của chúng tôi lại khó tiếp cận”, Ánh Ngọc nói.

Theo tìm hiểu, đa số sách ở đây là mô hình. Việc nhiều reviewer, TikToker gọi đây là “thư viện khổng lồ” khiến một bộ phận người xem hiểu khác về chức năng thực tế của địa điểm.

Được biết, đơn vị quản lý đang có kế hoạch bổ sung sách thật vào những kệ ở độ cao phù hợp để khách dễ lấy xuống đọc, phục vụ cả khách tham quan, trải nghiệm và chuyên viên tư vấn dự án.

Việc không gian trải nghiệm bất động sản trưng bày sách mô hình dấy lên những tranh luận trên mạng xã hội, trong cộng đồng yêu sách. Có ý kiến cho rằng nên thay những "mô hình rỗng tuếch" này bằng sách thật. Tranh luận cũng xoay quanh việc không gian này có “đạo nhái” Starfield Library hay không, liệu việc sử dụng sách mô hình có phù hợp với hình ảnh một “không gian tri thức” hay không.