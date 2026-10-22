Bên trong hố sụt khổng lồ mới phát hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Hố sụt dài khoảng 190m, rộng 140m, sâu 120m vừa được phát hiện tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát thuộc lâm phận Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: Jungle Boss).

Điểm đặc biệt là toàn bộ lòng hố được bao phủ bởi hệ sinh thái rừng nguyên sinh. Tán cây dày đặc che khuất phần lớn cấu trúc địa chất, khiến hố sụt khó nhận diện khi quan sát từ trên cao (Ảnh: Jungle Boss).

Theo kết quả khảo sát ban đầu, hố sụt có chiều dài ước tính 190m, rộng 140m và sâu khoảng 120m, với diện tích gần 2ha, tương đương khoảng 3 sân bóng đá tiêu chuẩn (Ảnh: Jungle Boss).

Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đội ngũ Jungle Boss phối hợp với các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ (NSS) tổ chức khảo sát, tiếp cận khu vực này. Đoàn gồm 24 thành viên, thực hiện hành trình kéo dài 6 ngày 5 đêm. Để xuống đáy hố sụt, các thành viên phải vượt địa hình hiểm trở, sử dụng kỹ thuật đu dây cùng thiết bị an toàn chuyên dụng (Ảnh: Jungle Boss).

Ngoài các dấu tích sinh thái, đoàn còn phát hiện hiện tượng xâm thực mạnh tại nền đá vôi ở trung tâm đáy hố. Hàng trăm khe nứt và lỗ rỗng xuất hiện trên bề mặt đá, tạo điều kiện để nước thoát xuống bên dưới thay vì tập trung thành một dòng chảy lớn (Ảnh: Jungle Boss).

Đáng chú ý, dưới đáy hố sụt, các chuyên gia còn phát hiện nhiều bộ xương, sọ khỉ cùng số lượng lớn vỏ ốc nằm rải rác. Theo ước đoán ban đầu của đoàn khảo sát, số vỏ ốc tại đây có thể lên đến hàng triệu con. Tiếng khỉ vẫn được ghi nhận trong thời gian khảo sát, cho thấy sự hiện diện của động vật hoang dã trong khu vực hố sụt (Ảnh: Jungle Boss).

Tại đáy hố, đoàn ghi nhận nhiều khối đá vôi sạt lở nằm ngổn ngang, dấu tích thạch nhũ trên vách đá và thảm thực vật phát triển xanh tốt (Ảnh: Jungle Boss).

Dù đã tiếp cận đáy hố sụt, đoàn khảo sát chưa tìm thấy cửa hang có thể tiếp tục thám hiểm trong phạm vi khảo sát. Những dấu tích địa chất ghi nhận tại đây gợi mở khả năng còn các cấu trúc chưa được khám phá bên dưới khu vực. Tuy nhiên, khả năng này cần được kiểm chứng bằng các hoạt động nghiên cứu và khảo sát chuyên sâu hơn (Ảnh: Jungle Boss).

Tán rừng nguyên sinh dày đặc bao phủ lòng hố sụt, khiến cấu trúc địa chất khó nhận biết khi quan sát từ trên cao. Các chuyên gia khảo sát cũng khó nhận biết địa hình đáy hố sụt, tìm kiếm dấu hiệu kết nối với những cấu trúc hang động bên dưới (Ảnh: Jungle Boss).

Việc phát hiện hố sụt sâu khoảng 120m tại Chà Nòi - Khe Gát bổ sung thêm dữ liệu về địa chất và hệ sinh thái của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời mở ra những hướng nghiên cứu tiếp theo đối với khu vực còn nhiều bí ẩn này (Ảnh: Jungle Boss).