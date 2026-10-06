Bên trong đường hầm metro Nhổn - ga Hà Nội: Những lớp bê tông đầu tiên đang thành hình

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), công tác đào hầm bằng 2 máy TBM đã hoàn thành, phần đường hầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đạt khoảng 94,69%.

Đoạn ngầm dài khoảng 4km, gồm 4 ga S9, S10, S11, S12 cùng các công trình liên quan, đang được khẩn trương triển khai, hướng tới hoàn thiện đồng bộ các hạng mục xây dựng và hệ thống. Theo số liệu cập nhật, Gói thầu CP03 - Hầm và các ga ngầm đạt 81,26%. Trong đó, dốc hạ ngầm đạt 96,26%; ga S9 đạt 53,90%; giếng đứng đạt 39,70%; ga S10 đạt 73,61%; ga S11 đạt 70,90%; ga S12 đạt 76,70%; garage và đường chuyển làn đạt 76,35%.

Hai máy đào TBM đã hoàn tất hành trình đào hầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội. TBM số 1 về ga S12 ngày 1/12/2025, còn TBM số 2 hoàn thành công việc ngày 13/4/2026. Phần đường hầm hiện đạt khoảng 94,69%, mở ra bước chuyển sang giai đoạn hoàn thiện kết cấu và triển khai các gói thầu hệ thống.

Lớp bê tông không cốt thép giai đoạn đầu đang được đổ trực tiếp lên lớp lót phân đoạn trong hầm sau khi được vệ sinh, làm sạch.

Lớp bê tông giai đoạn đầu tạo mặt nền bằng phẳng, ổn định, làm cơ sở triển khai các công tác bê tông tiếp theo trong hầm. Phạm vi và trình tự thực hiện được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường.

Bê tông được đưa từ khu vực ga vào hầm qua máy bơm cố định và hệ thống đường ống, bắt đầu từ khu vực hố bơm rồi triển khai dần theo hướng về các ga.

Sau khi hoàn thành đào và lắp đặt vỏ hầm, nhà thầu triển khai đổ bê tông giai đoạn đầu, tạo nền tảng cho các hạng mục tiếp theo và từng bước hoàn thiện kết cấu bên trong tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.

Các công nhân tích cực thi công xuyên đêm trong hầm.

Các đơn vị đang đẩy nhanh thi công tại các ga ngầm S9-S12, dốc hạ ngầm, giếng đứng, khu vực chuyển đường ray (crossover) và garage; đồng thời hoàn thiện kết cấu trong hầm, kiến trúc và hệ thống cơ điện (MEP) để bàn giao mặt bằng cho các gói thầu hệ thống.

Các gói thầu được tổ chức triển khai song song, gối đầu. CP03 sẽ được bàn giao cuốn chiếu theo từng khu vực đủ điều kiện, tạo mặt bằng để các gói thầu hệ thống tiếp cận, lắp đặt, thử nghiệm và tích hợp, qua đó rút ngắn đường găng và kiểm soát tiến độ đoạn ngầm.

Về tiến độ hoàn thành, MRB cho biết năm 2027 hiện vẫn được xác định là mốc mục tiêu của Dự án.

Để kiểm soát mục tiêu này, MRB đang tập trung đẩy nhanh tiến độ Gói thầu CP03, đồng thời yêu cầu CP06 và các gói thầu thiết bị khẩn trương tái huy động nguồn lực, triển khai các hạng mục tại đoạn ngầm.