Với quy mô 1.200 giường và tổng vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau﻿ (phường Hoà Thành) được đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 12/2026.

Tại Gói thầu 27 - thi công toà nhà chính, cũng là gói thầu quan trọng nhất của dự án, chiếm hơn 25% tổng kinh phí xây dựng, do Tổng Công ty 319 đảm nhận. Trên công trường, hàng trăm công nhân, kỹ sư/ngày cùng hàng trăm máy móc, thiết bị﻿ được huy động để triển khai thi công.

Ông Phùng Trung Hải - Chỉ huy trưởng gói thầu số 27, Tổng Công ty 319 cho biết, hiện công trình đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu và xây thô, đạt giá trị khối lượng trên 70%.

Liên doanh nhà thầu gói thầu số 27, ông Nguyễn Hoài Nam - Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty CP Sản xuất Công nghiệp Xây Lắp 3 cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nguồn lực để đạt tiến độ đề ra.

“Nhà thầu cam kết tập trung mọi nguồn lực để cơ bản hoàn thành gói thầu vào ngày 31/12 tới”, ông Nam nói.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau cho thấy, Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau﻿ được triển khai xây dựng vào ngày 19/4/2025, có diện tích trên 12ha, với quy mô 1.200 giường.

Theo thiết kế, công trình gồm khối nhà chính cao 9 tầng, diện tích sàn hơn 108.700 m2, được trang bị đầy đủ các hệ thống kỹ thuật tiên tiến hiện đại đáp ứng nhu cầu khám bệnh của nhân dân.

Để đảm bảo tiến độ, công nhân tranh thủ ăn cơm ngay tại công trường, tranh thủ từng phút nghỉ ngơi trước khi trở lại với công việc.

Liên quan đến dự án này, mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu chủ đầu tư phải kết nối camera giám sát công trường đến máy cá nhân của Thường trực UBND tỉnh, để theo dõi tiến độ hằng ngày.