Bên trong dự án 'bầu' Đoan được 'ưu ái' trúng đấu giá, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng

Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Cao Tiến Đoan (tức “bầu” Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á - Công ty Đông Á) cùng 21 bị can khác trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Trốn thuế xảy ra tại Công ty Đông Á, UBND TP Thanh Hóa (cũ) và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định ông Cao Tiến Đoan được một số cựu lãnh đạo, cán bộ tại Thanh Hóa tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư (KDC) Quảng Thành, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) với giá thấp hơn thực tế.

Đáng chú ý, ông Đoan được xác định đã chỉ đạo 2 người khác thông đồng trong quá trình đấu giá nhằm “dìm giá”, giúp doanh nghiệp trúng đấu giá với mức giá thấp hơn thực tế.

CQĐT cho rằng hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản và uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước.

Chưa khắc phục số tiền hơn 7,2 tỷ đồng

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã gửi công văn đến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với nội dung: Ngày 24/4/2026, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 quy định cơ chế, chính sách đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Để đảm bảo việc xử lý có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung Nghị quyết trên, CQĐT báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận dự án KDC Quảng Thành có thuộc trường hợp vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội? Dự án, công trình đã hoàn thành, mang lại hiệu quả, kinh tế xã hội cho địa phương hay không? Quá trình thực hiện dự án có khiếu nại, tố cáo hay không (nếu có thì kết quả giải quyết thế nào?).

Sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản trả lời với nội dung: Dự án KDC Quảng Thành thuộc trường hợp vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của UBND tỉnh, diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 19.938,45m2; quy mô dân số khoảng 1.000 người; tiến độ thực hiện là 3 năm kể từ khi bàn giao đất.

Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 16/8/2026 của UBND phường Quảng Phú và nhà đầu tư cho thấy dự án đã thi công xong san nền, tiến hành ép cọc tại Block 1; ép cọc xong toàn bộ các lô đất tại Block 3; một số Block đã xây dựng lên đến tầng 3. Nhà đầu tư đã hoàn thành 100% tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước tương ứng số tiền 255 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, dự án đang được nhà đầu tư triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2027 (sớm hơn 6 tháng so với Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư).

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo quỹ đất để phát triển nhà ở cho người dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn phường Quảng Phú ngày nay đồng thời, đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Vì vậy, việc triển khai và tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án đã và sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương.

Quá trình đấu giá khu đất thực hiện dự án, UBND tỉnh đã nhận được phản ánh, kiến nghị của 4 tổ chức, cá nhân. Đến nay, các kiến nghị đã được giải quyết, không còn đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Về vấn đề này, CQĐT cho rằng, đến nay, số tiền hơn 7,2 tỷ đồng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước vẫn chưa được khắc phục, do đó chưa đủ điều kiện xem xét áp dụng Nghị quyết 29/2026/QH16.

Đồng thời, CQĐT kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý chặt chẽ tổ chức đấu giá: Rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi thông đồng, móc nối làm sai lệch kết quả đấu giá.

Một số hình ảnh tại dự án KDC Quảng Thành (nay là phường Quảng Phú):

Toàn cảnh dự án khu dân cư. Ảnh: Minh Khôi

Cổng vào đóng kín, phía ngoài là Bảng thông tin dự án. Ảnh: Minh Khôi

Những căn nhà liền kề đang được triển khai xây dựng. Ảnh: Minh Khôi

Nhiều hạng mục công trình đã được triển khai. Ảnh: Minh Khôi

Nhiều vị trí chưa triển khai thi công. Ảnh: Minh Khôi

Khu vực Ban điều hành dự án. Ảnh: Minh Khôi

T.Nhung