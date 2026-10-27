Bên trong đế chế kinh doanh của Harry Kane: Hợp tác với John Terry, sở hữu thương hiệu riêng

Đội trưởng tuyển Anh đã đầu tư vào bất động sản, hợp tác với huyền thoại John Terry trong lĩnh vực bán vé sự kiện, phát triển thương hiệu cá nhân và ký hợp đồng trọn đời với Skechers.

Ở tuổi 33, Kane cũng được cho là sắp đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Bayern Munich. Mức lương hiện tại của anh vào khoảng 400.000 bảng mỗi tuần, thuộc nhóm cao nhất trong làng bóng đá. Trong lúc tiếp tục khẳng định giá trị chuyên môn, chân sút người Anh cũng âm thầm mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đầu tư bất động sản, hợp tác cùng John Terry

Một trong những lĩnh vực mang lại thành công ổn định cho Kane là bất động sản. Anh giữ chức giám đốc tại Edward James Investments Limited, công ty hoạt động trong lĩnh vực này do Kane cùng bố mẹ và anh trai Charlie Kane điều hành. Charlie đồng thời là người đại diện, quản lý các thương vụ chuyển nhượng và hợp đồng thương mại của em trai.

Theo Daily Mail, danh mục bất động sản tại Anh của công ty được định giá khoảng 15 triệu bảng. Charlie đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính và phân bổ nguồn thu mà Kane kiếm được trong sự nghiệp.

Harry Kane giành QBV 2026. Ảnh: Bayern Munich

Không chỉ đầu tư cùng gia đình, tiền đạo Bayern Munich còn hợp tác với cựu đội trưởng tuyển Anh John Terry. Hai người từng là đối thủ trên sân cỏ nhưng hiện cùng đầu tư vào Seat Unique, nền tảng bán vé và quản lý sự kiện. Doanh nghiệp này được định giá hơn 500 triệu bảng, theo thông tin bài báo đăng tải.

Sự hợp tác cho thấy Kane đang mở rộng hoạt động kinh doanh vượt ra ngoài những lĩnh vực gắn trực tiếp với bóng đá.

Xây dựng thương hiệu riêng, ký hợp đồng trọn đời với Skechers

Trung tâm trong hệ sinh thái thương mại của Kane là HK28 LTD, còn được biết đến với tên The Harry Kane Company. Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 10/2014, thời điểm tiền đạo này mới bắt đầu khẳng định vị trí tại đội một Tottenham.

Công ty quản lý các hoạt động liên quan đến bóng đá, kinh doanh và từ thiện của Kane, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế. Những đối tác được nhắc đến gồm Amazon, Cadbury, Topps, STATSports và Bio&Me. Kane cũng hợp tác với thương hiệu yến mạch Đức 3Bears nhằm tiếp cận người hâm mộ tại thị trường Đức.

Mô hình quản lý hoạt động thương mại riêng giúp Kane và đội ngũ của mình chủ động hơn trong việc xây dựng hình ảnh, phát triển quan hệ đối tác và khai thác giá trị thương hiệu cá nhân.

Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của Kane là hợp đồng với Skechers. Sau khi rời Nike, tiền đạo người Anh quyết định hợp tác với thương hiệu này thay vì tiếp tục gắn bó với những hãng thể thao lớn như Adidas hay Puma.

Harry Kane đã giành Quả bóng vàng 2026, và có một đế chế kinh doanh đáng chú ý bên ngoài sân cỏ.

Theo Daily Mail, Kane ký hợp đồng trọn đời với Skechers, với thu nhập được cho là khoảng 8 triệu bảng mỗi năm. Đây là một trong những thỏa thuận thương mại nổi bật trong sự nghiệp của chân sút người Anh.

Với bất động sản, các khoản đầu tư cùng những hợp đồng quảng cáo giá trị lớn, Kane đang từng bước xây dựng nền tảng tài chính độc lập với thu nhập thi đấu. Nếu gia hạn thành công với Bayern Munich, tiền đạo người Anh sẽ tiếp tục có thêm cơ sở để mở rộng đế chế kinh doanh trong những năm tới.