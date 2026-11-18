Cống kiểm soát triều Mương Chuối là một trong 6 công trình cống lớn thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, bên trong nhà điều hành cống kiểm soát triều Mương Chuối, hàng loạt máy móc, trang thiết bị hiện đại đã được lắp đặt hoàn chỉnh, sẵn sàng phục vụ công tác vận hành dự kiến vào ngày 30/11 sắp tới.

Đây là trung tâm giám sát, điều khiển hoạt động của công trình và phối hợp vận hành các hạng mục trong toàn dự án thông qua hệ thống SCADA (hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu).

Hệ thống máy chủ đã được lắp đặt hoàn thiện.

Theo nguyên lý vận hành, cống Mương Chuối điều tiết cửa van dựa trên diễn biến mực nước và phương án điều hành chung của toàn dự án. Khi triều cường dâng cao, hệ thống cửa van được điều tiết nhằm hạn chế nước triều từ bên ngoài xâm nhập vào khu vực kiểm soát.

Khi điều kiện mực nước phù hợp, cửa van được vận hành để hỗ trợ thoát nước ra sông. Trong khi đó, âu thuyền tạo điều kiện cho tàu thuyền qua lại theo quy trình và yêu cầu an toàn giao thông thủy.

Về quy mô kỹ thuật, cống Mương Chuối có khẩu độ 160 m, hệ thống cửa van gồm 2 cửa giữa kích thước 40 x 13 m và 2 cửa biên kích thước 40 x 9,5 m.

Công trình có âu thuyền kích thước 11 x 150 m, với 2 cửa âu kích thước 11 x 8,15 m, phục vụ tàu thuyền lưu thông qua khu vực.

Với khẩu độ 160 m, đây là cống có khẩu độ lớn nhất trong hệ thống. Công trình có nhiệm vụ điều tiết dòng chảy, kiểm soát ảnh hưởng của triều cường; đồng thời được bố trí âu thuyền phục vụ hoạt động giao thông thủy theo phương án vận hành.

Khi đi vào vận hành đồng bộ, dự án được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều cường, giảm ngập cho khu vực trung tâm và các vùng lân cận, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, cải thiện môi trường và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của TP.HCM.

Tuy nhiên, dự án tập trung kiểm soát ngập do triều trong phạm vi được thiết kế, không đồng nghĩa với việc giải quyết hoàn toàn tình trạng ngập do mưa lớn hoặc các nguyên nhân khác tại TP.HCM.