Cống kiểm soát triều Mương Chuối là một trong 8 công trình cống lớn thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1. Công trình nằm trên địa bàn huyện Nhà Bè cũ, có khẩu độ 160m, lớn nhất trong hệ thống cống của dự án.

Nhà Quản lý Trung tâm đặt tại cống Mương Chuối là nơi điều hành, giám sát hoạt động của các công trình thông qua hệ thống SCADA (hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu). Đây được xem là đầu mối quan trọng trong việc phối hợp vận hành toàn bộ hệ thống chống ngập.

Theo nhà đầu tư (Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam - Trungnam Group), các hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ công tác giám sát, điều khiển được bố trí tại trung tâm, cho phép theo dõi diễn biến mực nước và tình trạng hoạt động của các hạng mục công trình.

Theo nguyên lý vận hành, cống Mương Chuối điều tiết hệ thống cửa van dựa trên diễn biến mực nước và phương án điều hành chung của toàn dự án. Khi triều cường dâng cao, cửa van được điều tiết nhằm hạn chế nước triều từ bên ngoài xâm nhập vào khu vực kiểm soát.

Khi điều kiện mực nước phù hợp, cửa van được vận hành để hỗ trợ thoát nước ra sông. Hoạt động đóng, mở cống được phối hợp với hệ thống điều hành chung, bảo đảm yêu cầu kiểm soát triều và tiêu thoát nước.

Về quy mô kỹ thuật, cống Mương Chuối có khẩu độ 160m, gồm 2 cửa giữa kích thước 40 x 13m và 2 cửa biên kích thước 40 x 9,5m. Công trình còn được bố trí âu thuyền kích thước 11 x 150m, với 2 cửa âu kích thước 11 x 8,15m, phục vụ tàu thuyền lưu thông qua khu vực theo quy trình vận hành và yêu cầu an toàn giao thông thủy.

Cùng với 7 cống kiểm soát triều còn lại, hệ thống đê bao, kè ven sông, cống dọc đê, trạm bơm và công trình quan trắc, cống Mương Chuối là một mắt xích quan trọng trong tổng thể giải pháp kiểm soát ngập do triều của TP.HCM.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, gồm 8 cống kiểm soát triều lớn, hệ thống đê bao – kè ven sông dài khoảng 6km, 41 cống dọc đê và các trạm bơm với tổng công suất 120m³/s.

Khi được vận hành đồng bộ, hệ thống được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều cường, giảm ngập cho khu vực trung tâm và các vùng lân cận, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, hạn chế tác động của xâm nhập mặn trong phạm vi kiểm soát và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, dự án tập trung giải quyết tình trạng ngập do triều trong phạm vi được thiết kế, không đồng nghĩa với việc xử lý triệt để tình trạng ngập do mưa lớn hoặc các nguyên nhân khác trên địa bàn thành phố.

Trong sáng 18/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì buổi làm việc với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam, nhà đầu tư dự án chống ngập do triều khu vực TP.HCM. Tại buổi làm việc, đại diện Trung Nam đã thông tin dự án dự kiến vận hành thử nghiệm kỹ thuật vào khoảng 12h ngày 25/11, thời điểm triều cường đạt đỉnh, nhằm kiểm tra khả năng vận hành đồng bộ của hệ thống 8 cống kiểm soát triều. Sau đợt thử nghiệm, nhà đầu tư dự kiến mở cửa một số hạng mục trong 3-4 ngày để người dân tham quan, tìm hiểu công trình, trước khi tiến tới bàn giao chính thức cho thành phố.