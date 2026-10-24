Video: Bên trong đại công trường sân vận động 135.000 chỗ ở Hà Nội

Sân vận động VinFast - Trống Đồng là hạng mục trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Công trình có diện tích khoảng 73,3ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi, hướng tới trở thành một trong những sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới khi hoàn thành.

Theo thiết kế, sân có hệ mái che đóng mở tự động, tích hợp các giải pháp công nghệ và trí tuệ nhân tạo, hướng tới mô hình công trình thể thao ưu tiên yếu tố xanh. Các hạng mục đang được triển khai để đáp ứng kế hoạch hoàn thành dự án trong năm 2027.

Theo kế hoạch thi công, trong tháng 11/2026, hệ thống trụ kích nâng mái sẽ hoàn thành và được chạy thử. Sang tháng 12, nhà thầu dự kiến phối hợp với đối tác nước ngoài nâng kết cấu mái thép tại phân khu đầu tiên.

Khối lượng kết cấu thép mái được ước tính khoảng 73.000 tấn cho toàn dự án. Trong đó, riêng phần mái sân vận động chiếm khoảng 40.000 tấn. Nhiều cấu kiện thép đã được tập kết bên trong công trình, phục vụ quá trình tổ hợp và lắp dựng.

Tính đến giữa tháng 10/2026, hạng mục giàn trụ kích rút đạt khoảng 60% khối lượng thi công. Các trụ lớn đã hoàn thành phần chân trụ theo cao độ thiết kế, đang được hàn và chuẩn bị đổ bê tông các phần còn lại.

Hệ thống trụ chính có chiều cao thiết kế gần 80m. Trên đỉnh trụ sẽ lắp đặt các gối đỡ bằng thép, làm nhiệm vụ định vị và tiếp nhận tải trọng từ hệ mái che đóng mở tự động, sau đó truyền lực xuống nền móng.

Song song với việc triển khai hệ thống nâng mái, các hạng mục phần thô tại bốn khán đài A, B, C và D cũng được thi công đồng thời.

Một số khu vực đã lên đến tầng 4 khán đài.

Sân vận động có đường kính khoảng 408m, thiết kế lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn. Hệ thống trụ bố trí quanh công trình vừa đảm nhiệm chức năng kết cấu, nâng đỡ lớp vỏ bao che, vừa được tạo hình bằng các họa tiết chim Lạc và hoa văn truyền thống.

Với sức chứa 135.000 chỗ, công trình có quy mô lớn gấp khoảng ba lần sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi có hơn 40.000 chỗ ngồi. Nếu hoàn thành đúng thiết kế, VinFast - Trống Đồng sẽ vượt Narendra Modi Stadium tại Ấn Độ về sức chứa, hướng tới vị trí sân vận động lớn nhất thế giới theo tiêu chí này.

Sau khi hoàn thành, sân được định hướng phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa và nghệ thuật quy mô lớn, đồng thời hướng tới khả năng đáp ứng yêu cầu tổ chức những giải đấu quốc tế như ASIAD, Olympic và FIFA World Cup.

Bao quanh sân vận động là các công trình thuộc Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, gồm sân vận động Olympic 40.000 chỗ, Hanoi Sport Arena 12.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước Aquatic Center 10.000 chỗ và nhà thi đấu xe đạp lòng chảo có sức chứa 4.000-5.000 chỗ. Các hạng mục được quy hoạch đồng bộ, hướng tới hình thành quần thể thể thao phục vụ thi đấu chuyên nghiệp cùng những sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn.