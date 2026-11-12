Bên trong công xưởng 'việc nhẹ lương cao' của các ổ lừa đảo xuyên biên giới

Ngày 12/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị thụ lý 40 vụ án với gần 70 bị can liên quan đến hành vi tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép và vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh.

Hiện nay, đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố trên 30 vụ án, 80 bị can và tiếp tục quá trình điều tra đối với hàng chục vụ án.

Trong số các vụ án liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, khoảng 60% có người xuất cảnh với mục đích tìm kiếm “việc nhẹ lương cao” theo lời mời gọi, dụ dỗ của các đối tượng hoạt động tại những công xưởng lừa đảo.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường đăng tin tuyển dụng nhân viên văn phòng, chăm sóc khách hàng, quản lý trò chơi trực tuyến với mức lương hàng nghìn USD mỗi tháng để dụ dỗ người Việt sang Campuchia làm việc.

Tuy nhiên, khi đến nơi, nhiều người có nguy cơ bị đưa vào các khu phức hợp biệt lập, bị thu giữ giấy tờ tùy thân, hạn chế đi lại, cưỡng bức lao động và ép buộc tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Các tổ chức lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới được tổ chức thành nhiều bộ phận, vận hành như một doanh nghiệp khép kín. Ảnh: Công an Tây Ninh

Các “công xưởng” lừa đảo thường núp bóng doanh nghiệp, hoạt động tại các khu vực sát biên giới. Đứng sau điều hành là những đối tượng người nước ngoài, trực tiếp tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến, tuyển dụng người Việt Nam làm việc tại nhiều bộ phận khác nhau.

Bộ máy lừa đảo nhiều tầng nấc

Theo cơ quan điều tra, để vận hành các đường dây, đối tượng cầm đầu bố trí bộ máy quản lý nhiều tầng nấc. Trong đó, “Phó Chủ quản” là người trực tiếp điều hành tại hiện trường, quản lý nhân viên, phân công nhiệm vụ, giám sát và thúc ép cấp dưới hoàn thành chỉ tiêu chiếm đoạt tài sản.

Bên trong các “công xưởng” lừa đảo xuyên biên giới, nhân viên được bố trí máy tính, điện thoại để thực hiện các kịch bản lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Công an Tây Ninh

Bên dưới là các bộ phận phiên dịch, hậu đài kỹ thuật, tổ trưởng và nhân viên sale (bán hàng). Mỗi bộ phận đảm nhận một công đoạn riêng, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tiếp cận và lừa đảo nạn nhân.

Các tổ chức này áp dụng cơ chế quản lý theo chỉ tiêu doanh thu (KPI), với mức chiếm đoạt có thể lên đến hàng trăm nghìn USD. Tiền lương, thưởng và hình phạt của nhân viên đều gắn với số tiền lừa được từ các nạn nhân.

Nhân viên tham gia được trang bị máy tính, điện thoại, sim điện thoại và đào tạo các kịch bản tiếp cận khách hàng. Các đối tượng sử dụng danh tính giả, che giấu thông tin cá nhân, đồng thời trao đổi công việc qua những nhóm kín trên Signal, Telegram để hạn chế nguy cơ bị phát hiện.

Ba bước giăng bẫy

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, phương thức lừa đảo được các tổ chức này xây dựng thành quy trình nhiều bước, từ tiếp cận, sàng lọc đến trực tiếp chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Bến Cầu hỗ trợ 4 thanh, thiếu niên tránh bẫy tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” sang Campuchia. Ảnh: Công an Tây Ninh

Ở giai đoạn đầu, nhân viên sale chủ động kết bạn, nhắn tin và trò chuyện với người lạ trên mạng xã hội. Theo kịch bản được đào tạo, chúng tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư, sở thích của nạn nhân để tạo dựng lòng tin.

Khi mối quan hệ trở nên thân thiết, các đối tượng chuyển sang trò chuyện trên ứng dụng Viber, từng bước tạo dựng tình cảm yêu đương, khiến nạn nhân mất cảnh giác.

Sau khi tiếp cận, nhân viên sale đánh giá khả năng tài chính của từng người rồi bàn giao những trường hợp có điều kiện kinh tế cho tổ trưởng. Người này tiếp tục trò chuyện, tìm hiểu mức độ tích lũy tài sản và khả năng đầu tư của nạn nhân. Những người có tiềm lực tài chính lớn sẽ được chuyển lên cấp cao hơn là Phó Chủ quản.

Đến giai đoạn chiếm đoạt, Phó Chủ quản trực tiếp tham gia, dẫn dụ nạn nhân đầu tư chứng khoán hoặc tham gia các sàn giao dịch trực tuyến với lời hứa hẹn lợi nhuận cao.

Để tạo lòng tin, bộ phận hậu đài kỹ thuật cung cấp tài khoản ảo, làm giả hóa đơn chuyển tiền và hiển thị lợi nhuận tăng liên tục. Tin rằng khoản đầu tư đang sinh lời, nạn nhân tiếp tục chuyển những khoản tiền lớn vào hệ thống.

Khi đạt được mục đích, các đối tượng lập tức khóa tài khoản, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Công đoạn này được chúng gọi bằng thuật ngữ “giết khách”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cảnh giác với những mối quan hệ tình cảm mới quen qua mạng nhưng liên tục lôi kéo đầu tư tài chính, chứng khoán hoặc tiền ảo. Người dân không tải các ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc, không truy cập đường link lạ được gửi qua mạng xã hội và tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân do người lạ chỉ định. Khi phát hiện yêu cầu chuyển tiền đáng ngờ, cần dừng giao dịch và kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống. Đặc biệt, người dân cần thận trọng trước những lời mời sang Campuchia làm việc với mức lương cao bất thường. Việc tin vào những lời hứa hẹn thiếu căn cứ, xuất cảnh trái phép có thể khiến người lao động rơi vào bẫy của các tổ chức tội phạm xuyên biên giới, thậm chí bị ép buộc tham gia hoạt động phạm pháp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.