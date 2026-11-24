Tối 24/11, sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành điểm đến của hàng nghìn khán giả khi nơi đây diễn ra concert Muôn sắc Việt Nam - một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam. Dù 20h mới bắt đầu chương trình nhưng từ đầu giờ chiều, hàng nghìn khán giả đã đổ về khu vực sân vận động, tranh thủ chụp ảnh, quay video, lưu lại khoảnh khắc trước giờ khai màn.

Chỉ sau khoảng một giờ mở cổng, khu vực fanzone đã kín chỗ. Khán giả mang theo băng rôn, gậy cổ vũ, sẵn sàng chờ đón những nghệ sĩ yêu thích. Bên cạnh các bạn trẻ, cũng có những cô chú lớn tuổi lần đầu tham dự một chương trình âm nhạc quy mô lớn, được con cháu đưa đến sân vận động để thưởng thức concert.

Hưởng ứng tinh thần của Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều khán giả lựa chọn áo dài, trang phục truyền thống... Họ bày tỏ sự háo hức khi được tham gia concert miễn phí trong một sự kiện đặc biệt lần đầu diễn ra tại Việt Nam. “Hôm nay là Ngày Văn hóa Việt Nam nên em muốn lựa chọn trang phục áo dài truyền thống để thể hiện tinh thần hưởng ứng sự kiện”, một bạn trẻ chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tại các khán đài, khán giả cầm trên tay cờ đỏ sao vàng và vẫy lightstick tạo nên cảnh tượng náo nhiệt.

Chương trình kéo dài khoảng 120 phút, gồm ba chương: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Muôn sắc di sản và Bản sắc vươn xa. Một trong những yếu tố khiến khán giả mong đợi là dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng xuất hiện trên sân khấu. Bên cạnh dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, còn có các ca sĩ trẻ được đông đảo công chúng yêu thích như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi...

Bên cạnh các màn trình diễn âm nhạc, pháo hoa và hỏa thuật là điểm nhấn được nhắc đến nhiều trước đêm diễn. Theo thông tin BTC công bố, màn trình diễn dự kiến kéo dài tổng cộng 17 phút, với hàng nghìn quả pháo hoa tầm cao, pháo hoa tầm thấp cùng các giàn phun và ống hỏa thuật để phục vụ khán giả.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt trên hàng ghế khán giả. Những khán giả không trực tiếp có mặt tại sân Mỹ Đình vẫn có thể theo dõi chương trình qua các kênh truyền hình, livestream...