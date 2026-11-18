Shay Leighton, người sáng lập Tough Guy Book Club, mong muốn thúc đẩy văn hóa đọc cho những người đàn ông mạnh mẽ. Ảnh: Eugene Hyland/The Guardian.

“Từ khi nào chúng ta cho rằng đàn ông, việc đọc sách và sự mạnh mẽ là 3 thứ không thể đi cùng nhau? Tôi chưa bao giờ chấp nhận cách phân chia đó”, Shay Leighton nói với The Guardian tại một quán pub ở Brunswick (Australia).

Suốt 14 năm qua, Leighton đã điều hành Tough Guy Book Club (tạm dịch: Câu lạc bộ Sách dành cho Đàn ông Mạnh mẽ), một tổ chức phi lợi nhuận khuyến khích đàn ông đọc sách. Tuy nhiên, mục tiêu của câu lạc bộ không chỉ dừng lại ở văn chương.

“Chúng tôi không đơn thuần là câu lạc bộ sách, mà còn là nơi mọi người trò chuyện với nhau. Ba mục tiêu của chúng tôi là đọc nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn và có thêm bạn bè”, anh nói.

CLB sách dành cho đàn ông mạnh mẽ

Ý tưởng thành lập câu lạc bộ xuất hiện vào năm 2012, khi Leighton trải qua giai đoạn khó khăn. Những quyết định sai lầm khiến anh mất bạn gái, công việc kinh doanh đóng cửa và gần như không có bạn bè. Anh muốn tìm một lý do để bước ra khỏi nhà và tìm lại ý nghĩa cuộc sống.

Ban đầu, nhóm chỉ có hai thành viên là Leighton và người bạn Tom Scott. Trong một lần thảo luận về cuốn Ông già và biển cả của Ernest Hemingway tại quán rượu ở Collingwood, Melbourne (Australia), cả hai gặp một người đàn ông to lớn, cơ thể phủ đầy hình xăm.

Khi biết hai người đang tham gia câu lạc bộ sách, người lạ lập tức hỏi: “Tôi có thể tham gia cùng không?”. Leighton thừa nhận lúc đầu anh tưởng mình sắp bị người này đánh.

Cuộc gặp gỡ giúp Leighton xác định câu lạc bộ sẽ hướng đến những người đàn ông ít đọc sách, đặc biệt là những người ngại thể hiện sở thích này vì sợ bị xem là thiếu nam tính.

“Chúng tôi muốn chào đón cả những người vốn nghĩ rằng mình không thuộc về những câu lạc bộ đọc sách. Vì vậy, chúng tôi tìm đến những nơi mà họ thường ít khi được mời tham gia”, anh nói.

Một buổi gặp mặt của Tough Guy Book Club ở phía bắc thành phố London (Anh). Ảnh: @toughguybookclub/IG.

Nhóm bắt đầu dán tờ rơi tại các tiệm xăm, tiệm cắt tóc nam và phòng tập boxing. Đến nay, Tough Guy Book Club đã có mặt tại 10 quốc gia, thu hút khoảng 10.000 thành viên. Các chi nhánh do thành viên địa phương tổ chức, thường gặp nhau vào tối thứ Tư đầu tiên mỗi tháng.

Tên gọi Tough Guy Book Club cũng là lựa chọn có chủ đích. Leighton muốn đặt cạnh nhau hai hình ảnh vốn thường bị xem là đối lập: đàn ông mạnh mẽ và những người yêu sách.

“Mỗi lần tôi giới thiệu câu lạc bộ sách dành cho những gã cứng rắn, có người lại bật cười. Điều đó càng khiến tôi muốn giữ nguyên tên gọi. Không hiểu vì sao, sự mạnh mẽ và việc đọc sách lại bị tách biệt đến mức khi kết hợp hai điều này, người ta nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa”, anh chia sẻ.

Dù đã mở rộng ra nhiều quốc gia, câu lạc bộ vẫn duy trì các buổi gặp trực tiếp tại quán rượu ở Collingwood, nơi nhóm được thành lập, thay vì chuyển hoạt động lên mạng. Leighton muốn tạo không gian để những người đàn ông ít có cơ hội tiếp xúc với văn hóa đọc có thể gặp gỡ, trò chuyện và kết bạn.

Jeramy Pope là thành viên chi hội Coledale thuộc CLB sách Tough Guy. Ảnh: Adam McLean.

Đàn ông cũng cần được khuyến khích đọc sách

Một trường hợp khác cho thấy định kiến về nam giới và văn chương là Luke Bateman, cựu cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp thuộc giải NRL, đồng thời là hiện tượng BookTok.

Sau cuộc khủng hoảng liên quan đến chứng nghiện cờ bạc, Bateman trở về sống tại trang trại gia đình. Tại đây, anh quay video giới thiệu sách trên máy kéo rồi đăng lên TikTok. Video bất ngờ lan truyền rộng rãi, một phần nhờ sự tương phản giữa hình ảnh cầu thủ bóng bầu dục và niềm yêu thích văn chương.

“Có lẽ mọi người bất ngờ khi thấy một người có ngoại hình và xuất thân như tôi lại thích đọc sách đến vậy. Tôi đã đọc sách từ nhỏ. Đó là một phần con người thật của tôi. Sách đưa tôi đến một thế giới mà ở đó, tôi có thể tận hưởng niềm vui mà không phải lo bị người khác chế giễu”, anh nói.

Tuy nhiên, khi còn thi đấu chuyên nghiệp, Bateman từng giấu sở thích đọc sách vì sợ bị đồng đội đánh giá. Anh nhận thấy nam giới thường ngại thể hiện niềm yêu thích văn chương do quan niệm đây là hoạt động dành cho phụ nữ.

Luke Bateman là cựu cầu thủ bóng bầu dục Australia, hiện tích cực chia sẻ niềm yêu thích đọc sách và khuyến khích nam giới vượt qua định kiến về văn chương. Ảnh: Geoff Magee.

“Tôi từng rất xấu hổ khi đọc sách. Các bé trai cần được nhìn thấy đàn ông đọc sách, cần biết rằng những người hùng và hình mẫu mà chúng ngưỡng mộ cũng yêu văn chương”, anh chia sẻ.

Theo Bateman, định kiến này hình thành từ nhỏ và có thể được củng cố bởi chính cách người lớn định hướng sở thích của trẻ. Trong podcast In The Good Books, anh từng thảo luận với tác giả sách thiếu nhi Scott Stuart về một nghiên cứu liên quan đến thói quen đọc của các bé trai.

Kết quả cho thấy khi chọn sách cho bản thân, các bé trai vẫn thoải mái với những cuốn có màu hồng hoặc kể về các nàng tiên. Tuy nhiên, khi chọn sách cho những bé trai khác, các em lại tránh truyện có nhân vật nữ chính. Điều này phần nào cho thấy áp lực khuôn mẫu giới chi phối suy nghĩ của trẻ về sở thích đọc sách của bạn bè cùng giới.

Tại Australia, tỷ lệ đọc sách đang giảm ở cả nam và nữ. Theo số liệu được công bố, nam giới thuộc thế hệ X là nhóm duy nhất có tỷ lệ đọc thấp hơn phụ nữ cùng độ tuổi. Bateman cho rằng muốn cải thiện tình trạng này, thói quen đọc cần được nuôi dưỡng ngay trong gia đình.

“Nếu muốn con cái yêu thích đọc sách, trước tiên chính cha mẹ phải là những người thích đọc. Chúng ta không thể đổ lỗi cho trẻ em khi tỷ lệ biết đọc, biết viết đang ở mức đáng lo ngại. Đó là trách nhiệm của người lớn”, anh nói.

Bateman cũng cho rằng trẻ em ngày nay lớn lên trong môi trường đề cao sự nhanh chóng và tiện lợi, trong khi đọc sách đòi hỏi sự kiên nhẫn. Anh tin văn chương giúp trẻ phát triển tư duy, hiểu biết và nhận ra nhiều hướng đi khác trong cuộc sống.

Về phần mình, Leighton từng tổ chức câu lạc bộ đọc sách ngay trong nhà tù. Các thành viên bắt đầu với Ông già và biển cả, giống như những người tham gia nhóm ban đầu. Anh còn khuyến khích những người sắp mãn hạn tù tiếp tục tham gia câu lạc bộ sau khi trở về cộng đồng.

“Khi ở tù suốt 15 năm, những người duy nhất bạn quen biết có thể cũng là những người đã ở đó 15 năm. Tôi chỉ muốn giúp họ có thêm một lựa chọn khác, một nơi mà họ có thể đến và gặp gỡ những người mới”, anh nói.

Với Bateman, sách giúp các chàng trai trẻ thoát khỏi những khuôn mẫu nam tính được áp đặt từ nhỏ. Còn Leighton cho rằng đàn ông cần tự phá bỏ những rào cản khiến họ ngại đọc sách.

“Trong chuyện này, đàn ông vừa tự giam cầm mình, vừa là người canh giữ nhà tù ấy. Chính chúng ta đặt ra những quy tắc rồi cũng chính chúng ta buộc mình phải tuân theo. Vì vậy, chỉ có chúng ta mới có thể tự giải thoát”, anh kết luận.