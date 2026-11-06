Bên trong chung cư 'ổ chuột' sắp nhường chỗ cho tòa nhà 15 tầng tại Ninh Bình

Nằm trên đường Trần Đăng Ninh, giữa khu vực đô thị đông đúc của phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình), 2 tòa chung cư 5 tầng số 2 và số 4 mang dáng vẻ cũ kỹ, tương phản với những công trình khang trang xung quanh.

Được xây dựng từ năm 1978, khu chung cư từng là nơi ở của nhiều thế hệ công nhân Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định. Thời điểm ấy, được phân một căn hộ trong khu nhà tập thể là niềm vui lớn đối với không ít gia đình công nhân.

Thế nhưng, sau gần 50 năm sử dụng, nơi từng là niềm mơ ước ấy nay trở thành nỗi lo thường trực của những người đang sinh sống tại đây. Từ bên ngoài, những mảng tường loang lổ, bong tróc, nhiều vị trí nứt vỡ hiện rõ trên các dãy nhà, hệ thống dây điện cũ kỹ chằng chịt.

Những mảng tường loang lổ vết ẩm mốc, nhiều vị trí lớp sơn và vữa đã bong tróc, để lộ phần gạch bên trong. Dọc các bức tường, những đường nứt xuất hiện xen lẫn các vệt nước chảy dài từ tầng trên xuống tầng dưới. Một số vị trí bê tông bị bong vỡ, để lộ cốt thép hoen gỉ.

Các ô cửa sổ, ban công cũng không còn giữ được hình dáng ban đầu. Để có thêm diện tích sinh hoạt, nhiều gia đình tận dụng khoảng không phía trước căn hộ, dựng khung sắt, quây tôn hoặc lắp mái che. Những phần cơi nới với đủ kích thước, hình dạng khiến mặt ngoài tòa nhà trở nên chắp vá, lộn xộn.

Bên trong chung cư, những lối hành lang hẹp, thiếu ánh sáng tự nhiên dẫn vào các căn hộ chỉ rộng khoảng 15 - 16m².

Trong những căn phòng chật hẹp, khu vực tiếp khách, nấu ăn và nghỉ ngơi gần như không có sự phân tách rõ ràng. Tủ quần áo, giường ngủ, bàn ghế, bếp nấu được kê sát nhau. Không ít gia đình phải dựng thêm gác xép để có chỗ ngủ cho các thành viên.

Gần 30 năm sống tại khu chung cư cũ, bà Vũ Thị Mỹ (82 tuổi, nguyên công nhân Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định) vẫn nhớ ngày dành dụm hơn chục triệu đồng để mua căn hộ, từng là niềm mơ ước của cả gia đình. Thế nhưng, theo thời gian, căn nhà ngày càng xuống cấp, trần bong tróc, vữa rơi xuống nền, tường ẩm mốc, thấm dột mỗi khi trời mưa.

Điều khiến bà xót xa là dù đã bỏ ra số tiền lớn so với thu nhập, căn hộ vẫn không thể tránh khỏi sự xuống cấp của cả tòa nhà. “Ngày trước tôi mua căn nhà chỉ có mười mấy triệu đồng, năm vừa rồi sửa chữa đã hết 30 triệu đồng. Lương mỗi tháng có 4 triệu đồng, đến nay tôi vẫn chưa trả hết nợ”, bà Mỹ chia sẻ.

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu chung cư 5 tầng, ngày 22/10, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt dự án xây dựng chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh. Theo kế hoạch, hai tòa chung cư 5 tầng cùng Chợ Xanh sẽ được phá dỡ để triển khai dự án xây dựng khu chung cư mới.

Để bảo đảm quyền lợi người dân, HĐND tỉnh Ninh Bình đã thông qua chính sách hỗ trợ các hộ đủ điều kiện phải di dời, gồm 3 triệu đồng/hộ chi phí chuyển nhà và 1 - 2 triệu đồng/tháng để tự bố trí chỗ ở, tùy số nhân khẩu, trong thời gian tối đa 36 tháng.