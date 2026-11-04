Bên trong chiếc điện thoại Vertu giá hơn 2,3 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Chiếc Signature V Pure Black Full Gold với vàng 18K nguyên khối, 4,75 carat ruby

Sở hữu mức giá ngang ngửa một chiếc ô tô hạng sang hay một bất động sản, Vertu Signature V 4G Pure Black Full Gold gây chú ý bởi sự kết hợp giữa vật liệu quý, kỹ nghệ chế tác thủ công và những trải nghiệm độc đáo.

Khung máy cấu thành từ vàng 18K nguyên khối ôm trọn chất liệu ceramic bóng bẩy. Bề mặt lưng máy bọc lớp da bê tuyển chọn khắt khe từ châu Âu, tạo cảm giác mướt mịn khi cầm và cân bằng với độ cứng của khung kim loại quý.

Đi sâu vào chi tiết, sự đắt giá của sản phẩm này nằm ở chuỗi vật liệu xa xỉ được kết hợp có chủ đích. Mặt trước máy là tấm kính sapphire nguyên khối được nung liên tục ở nhiệt độ 2.000°C suốt hơn hai tuần, đem lại khả năng chống trầy xước vượt trội cùng độ trong suốt tối ưu.

Sự đặc biệt của sản phẩm này còn ở chỗ bên dưới bộ bàn phím chế tác phức tạp là hệ thống con lăn nâng đỡ bằng đá ruby tự nhiên với tổng khối lượng lên tới 4,75 carat. Điều này giúp giảm thiểu tối đa ma sát, đảm bảo bàn phím vận hành bền bỉ, cảm giác bấm mượt mà với độ nảy cơ học chính xác.

Mỗi chiếc Signature V Pure Black Full Gold được chăm chút bởi bàn tay tài hoa của một nghệ nhân hàng đầu thế giới. Chữ ký khắc trang trọng trên thân máy biến mỗi thiết bị thành một bản thể riêng biệt, chứa đựng câu chuyện chế tác giàu cảm xúc.

Đặc biệt, Vertu còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đặc quyền dành cho chủ nhân. Thông qua phím ruby chuyên biệt trên thân máy, người dùng có thể kết nối với Vertu Concierge - dịch vụ trợ lý cá nhân hoạt động 24/7 trên toàn cầu.

Ngoài ra, thiết bị tích hợp hệ điều hành độc quyền, ngăn chặn nguy cơ nhiễm mã độc hay các lỗ hổng bảo mật thường thấy trên smartphone phổ thông. Cơ chế mã hóa thoại can thiệp sâu vào phần cứng giúp giảm thiểu rủi ro bị nghe lén, đảm bảo mọi cuộc đàm thoại kinh doanh đắt giá luôn nằm trong phạm vi riêng tư.