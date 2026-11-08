Bên trong căn nhà cửa đóng then cài: Bóc trần 'xưởng' lùa gà, nghi lừa đảo chứng khoán tại TP Hồ Chí Minh

Trước đó, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh (Công an TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp Công an phường Tân Mỹ kiểm tra đột xuất căn nhà số A2-12, Khu dân cư Everich 3, phường Tân Mỹ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 14 người nước ngoài không có thông tin khai báo tạm trú, gồm 13 người quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Ma Rốc.

Đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, nhóm người này đang sử dụng 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng thiết bị phát wifi. Trong nhà có các kịch bản, tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua khai thác ban đầu, nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc qua mạng xã hội, hướng dẫn và chi tiền cho họ nhập cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch ở biên giới Việt Nam – Campuchia và Việt Nam – Trung Quốc, sau đó bố trí phương tiện đưa về căn nhà trên.

Ghi nhận của Công an TP Hồ Chí Minh, nhóm người này sinh hoạt khép kín, cửa kính căn nhà luôn được dán kín, mỗi ngày chỉ một người ra ngoài rồi mang thực phẩm, nhu yếu phẩm về.

Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra nơi làm việc các đối tượng nghi thực hiện hành vi lừa đảo - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng lập sàn chứng khoán ảo mô phỏng sàn uy tín, sử dụng đường dẫn gần giống để đánh lạc hướng nạn nhân. Nhân viên được giao danh sách, kịch bản, sử dụng WhatsApp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân đầu tư. Khi nạn nhân đồng ý, chúng gửi mã QR tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị để nạn nhân chuyển tiền. Nhóm quản lý tiếp tục điều chỉnh lợi nhuận ảo, dụ nạn nhân đầu tư thêm rồi chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.