Bên trong các trận địa bắn pháo hoa phục vụ kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô
Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị tại 3 trận địa pháo hoa phục vụ kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Hình ảnh trận địa pháo hoa tại Tây Hồ được hoàn thiện để phục vụ kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô:
Khuyến cáo khi đi xem pháo hoa an toàn
Người dân nên chủ động đến sớm, lựa chọn vị trí xem pháo hoa an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và không tự ý đi vào khu vực bố trí trận địa bắn pháo hoa. Không chen lấn, xô đẩy hoặc đứng tại lòng đường, nút giao gây cản trở giao thông.
Người dân không tự ý chạm vào, nhặt hoặc mang về các vật thể lạ, pháo chưa nổ hay vật nghi là đạn pháo rơi xuống sau màn trình diễn. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần giữ khoảng cách và thông báo ngay cho lực lượng chức năng.
Các gia đình có trẻ nhỏ cần chú ý trông nom trẻ, thống nhất điểm tập trung nếu bị lạc. Khi di chuyển ra về, người dân nên tuân thủ phân luồng giao thông, không dừng đỗ tùy tiện và hạn chế chen vào đám đông để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ben-trong-cac-tran-dia-ban-phao-hoa-phuc-vu-ky-niem-ngay-giai-phong-thu-do-169261009115719629.htm