Bên trong các cống ngăn triều ở TP.HCM trước ngày vận hành

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại cống ngăn triều Bến Nghé cho thấy công trình đã đạt 100% tiến độ, được nghiệm thu và bàn giao.

Bên trong công trình là hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ vận hành, điều khiển và kiểm soát mực nước. Các hạng mục được đầu tư theo tiêu chuẩn hiện đại, đáp ứng yêu cầu vận hành tự động và giám sát theo thời gian thực.

Cống Bến Nghé gồm nhiều hạng mục kỹ thuật quan trọng như cửa van siêu trọng, dầm đỡ van, cừ chống thấm, hệ thống van điều tiết, đường vận hành nội bộ, trung tâm điều khiển tự động và các hạng mục nạo vét kênh.

Điểm đặc biệt của công trình là hệ thống cửa van chìm có trọng lượng hơn 434 tấn. Khi không vận hành, cửa van nằm ẩn dưới mặt nước, vừa bảo đảm cảnh quan đô thị vừa tạo điều kiện cho tàu thuyền lưu thông trên tuyến kênh.

Khi mực nước triều trên sông Sài Gòn dâng cao, cửa van được nâng lên để ngăn nước triều xâm nhập vào hệ thống kênh rạch nội đô. Khi mực nước phía ngoài thấp hơn phía trong, cửa van hạ xuống để hỗ trợ thoát nước, duy trì dòng chảy và giao thông thủy.

Cống Bến Nghé là một trong 6 cống kiểm soát triều lớn thuộc dự án chống ngập có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Đây là công trình duy nhất trong hệ thống được thiết kế với cửa van chìm và lối đi nội bộ ngầm dưới lòng kênh, phục vụ công tác vận hành, bảo trì.

Tại cống ngăn triều Mương Chuối, hệ thống nhà quản lý trung tâm đã hoàn thiện. Bên ngoài, hệ thống điện, hạng mục thảm đá gia cố lòng sông và đường vận hành cũng đã được hoàn tất.

Cống Mương Chuối nằm tại khu vực cửa sông Mương Chuối giao với sông Soài Rạp, thuộc khu vực Nhà Bè cũ, nay thuộc TP.HCM. Đây là hạng mục lớn nhất trong 6 cống ngăn triều chính của dự án.

Công trình có nhiệm vụ kiểm soát dòng nước triều từ hệ thống sông lớn vào khu vực nội thành, góp phần giảm ngập do triều cho vùng được dự án bảo vệ.

Theo Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam, chủ đầu tư dự án, nhiều hạng mục chính hiện đạt từ 94-99% tiến độ. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại, phấn đấu vận hành thử từng cống trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2026.

Cụ thể, cống Bến Nghé đạt 100% tiến độ, đã được nghiệm thu và bàn giao. Cống Tân Thuận đạt 96%, dự kiến vận hành thử trong tháng 10/2026; cống Phú Xuân đạt 96%, dự kiến vận hành thử trong tháng 10/2026.

Cống Mương Chuối đạt 94%, dự kiến vận hành thử tháng 11/2026. Cống Cây Khô đạt 94%, dự kiến vận hành thử tháng 10/2026; cống Phú Định đạt 95%, dự kiến vận hành thử tháng 11/2026.

Cống Cầu Kinh và cống Bà Bướm đạt 96% tiến độ. Hiện các đơn vị đang hoàn thiện lát gạch sau kè, đường vận hành, nhà quản lý và các hạng mục cảnh quan, cây xanh.

Các thiết bị cơ điện và hệ thống SCADA tiếp tục được lắp đặt, hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật phục vụ vận hành thử. Hai cống này dự kiến vận hành thử trong tháng 10/2026.

Đối với các đoạn đê, kè, tiến độ đạt khoảng 96%. Các đơn vị đang hoàn thiện phần sau kè, thảm đá phía trước kè, nhà cống 2M và cảnh quan dọc tuyến. Lan can cùng các thiết bị cơ điện cũng đang được lắp đặt. Hệ thống SCADA được đồng bộ, trong khi cửa van cho cống 2M và các cống nhỏ dưới đê tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Tại nhà quản lý trung tâm, khối nhà chính, nhà kho, nhà xưởng, nội thất và các hạng mục kiến trúc còn lại đang được hoàn thiện. Đơn vị thi công đồng thời hoàn chỉnh đường nội khu, cảnh quan cây xanh và tích hợp thiết bị cơ điện với hệ thống điều khiển tự động SCADA.

Theo kế hoạch, hệ thống điều khiển trung tâm sẽ được đồng bộ vào tháng 11/2026, phục vụ tiếp nhận, giám sát và vận hành toàn dự án.