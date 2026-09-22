Bên trong buồng lái máy bay thân rộng đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways

Chiều 22/9, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức tiếp nhận tàu bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên, mang số hiệu đăng ký VN-A969, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Đây là chiếc đầu tiên trong kế hoạch bổ sung 8 tàu A330 từ tháng 9/2026 đến tháng 4/2027.

Theo kế hoạch, 4 tàu A330 sẽ gia nhập đội bay trong năm nay và 4 chiếc còn lại được bổ sung trong 4 tháng đầu năm tới. Việc đưa máy bay thân rộng vào đội bay nhằm tăng năng lực khai thác các đường bay quốc tế có cự ly dài hơn từ Phú Quốc.

Hình ảnh các đại biểu tham dự lễ đón tàu bay chiều 22/9.

Theo thông tin được hãng công bố, A330 có tầm bay tối đa khoảng 13.450 km. SPA dự kiến sử dụng dòng tàu bay này để mở rộng mạng bay tới các thị trường như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản và Australia.

Việc bổ sung A330 nằm trong kế hoạch mở rộng đội bay của SPA. Hãng đặt mục tiêu nâng số tàu bay lên 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 chiếc vào cuối năm 2027, 100 chiếc vào cuối năm 2030 và 200 chiếc vào cuối năm 2035.

Ông Hồ Minh Tấn, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết A330 là dòng máy bay có hiệu quả khai thác cao, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu về an toàn. Qua thực tế kiểm tra, ông đánh giá chất lượng dịch vụ trên tàu bay của hãng khá tốt.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, việc SPA đưa A330 vào khai thác là hướng đi phù hợp trong bối cảnh Phú Quốc được kỳ vọng tăng trưởng mạnh về du lịch và nhu cầu đi lại sau APEC 2027.

Máy bay thân rộng sẽ góp phần nâng cao năng lực vận chuyển, trong khi việc Sun Group đầu tư vào sân bay Phú Quốc và hệ sinh thái du lịch trên đảo được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút khách đến địa phương.

Chiếc A330 được cấu hình 247 ghế, gồm 20 ghế thương gia, 21 ghế eco plus và 206 ghế phổ thông. Khoảng cách giữa các hàng ghế phổ thông lên tới 38 inch, trong khi ghế thương gia có thể ngả phẳng 180 độ.

Thực tế, kế hoạch mở rộng đội bay của SPA diễn ra cùng quá trình nâng cấp hạ tầng hàng không tại Phú Quốc, trong bối cảnh địa phương chuẩn bị đăng cai APEC 2027 và nhu cầu vận chuyển hàng không được dự báo tăng.

Theo kế hoạch đầu tư, nhà ga hành khách T2 cùng các công trình phụ trợ tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư khoảng 58.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 4/2027. Hạng mục này được kỳ vọng bổ sung đáng kể năng lực phục vụ hành khách và đáp ứng nhu cầu khai thác quốc tế trong giai đoạn tới.

Cột mốc mới của Sun PhuQuoc Airways cho tham vọng bay quốc tế Việc đưa Airbus A330 vào đội bay giúp Sun PhuQuoc Airways tăng năng lực khai thác các đường bay quốc tế tầm xa, hướng tới các thị trường Nga, Kazakhstan, Nhật Bản và Australia.