Bên trong biệt thự Full House của vợ chồng Cường Đô La: Gara đỗ 6 siêu xe, tích hợp loạt không gian trưng bày hàng hiệu

Nhắc đến những tay chơi siêu xe nổi tiếng tại Việt Nam, Cường Đô La (tên thật là Nguyễn Quốc Cường) luôn là cái tên được nhiều người biết đến. Nam doanh nhân còn được gọi với biệt danh “đại gia phố núi”, nổi tiếng nhờ niềm đam mê dành cho các dòng xe sang và siêu xe đắt đỏ.

Bộ sưu tập của anh từng quy tụ hàng loạt thương hiệu danh tiếng thế giới như Ferrari, McLaren, Lamborghini, Porsche hay Rolls-Royce. Những cái tên đình đám từng được nhắc đến gắn liền với anh bao gồm Lamborghini Gallardo, Audi R8 V10, Ferrari 488 GTB, McLaren 720S, Ferrari F8 Tributo, Lamborghini Huracan, Porsche 911 Carrera S và Rolls-Royce Wraith.

Sự đa dạng về cả thương hiệu lẫn dòng xe đã góp phần khẳng định thú chơi ô tô nổi bật của vị doanh nhân này.

Căn biệt thự của Cường Đô La.

Hiện tại, gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang đang sinh sống trong căn biệt thự mang tên Full House tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Công trình được xây dựng mới trên nền đất cũ với quy mô bề thế và kiến trúc hiện đại.

Biệt thự sử dụng tông màu nâu làm chủ đạo, kết hợp cùng hệ thống cây xanh bố trí dọc các tầng, mang lại cảm giác sang trọng nhưng vẫn thông thoáng. Tên gọi Full House được Cường Đô La lấy cảm hứng từ bộ phim tình cảm nổi tiếng cùng tên của Hàn Quốc, đồng thời toàn bộ không gian sống bên trong đều được thiết kế dựa trên sở thích và nhu cầu riêng của từng thành viên.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của căn biệt thự là khu vực gara ô tô nằm ở tầng 1. Phần đường dẫn từ mặt tiền được thiết kế độ dốc thoai thoải, giúp các mẫu siêu xe gầm thấp dễ dàng di chuyển vào bên trong. Gara có sức chứa khoảng 6 chiếc ô tô, vừa làm nơi đỗ xe vừa đóng vai trò như một không gian trưng bày bộ sưu tập của gia chủ. Tại đây, chiếc McLaren 720S màu cam và Ferrari 488 GTB Spider màu đỏ từng được đặt ở những vị trí nổi bật nhất.

Một số khoảnh khắc hé lộ gara của Cường Đô La.

Theo nhiều nguồn tin, mẫu McLaren 720S này có giá trị khoảng 24 tỷ đồng. Đáng chú ý, xe còn được cá nhân hóa với hệ thống ống xả độ bằng vật liệu titanium từ hãng Unobtanium. Khi nóng lên trong quá trình vận hành, phần ống xả có thể chuyển sang sắc cam bắt mắt, đi kèm các chụp ống xả khắc ký hiệu CT, viết tắt tên của Cường và Trang.

Bên cạnh McLaren 720S và Ferrari 488 GTB Spider, mẫu Ferrari F8 Tributo cũng từng thu hút nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trong bộ sưu tập của "đại gia phố núi".

Theo thông tin công bố vào thời điểm đó, Ferrari F8 Tributo có giá tại thị trường Italy khoảng 261.400 USD, tương đương hơn 6 tỷ đồng. Khi đưa về Việt Nam, giới chơi xe ước tính giá trị của mẫu xe này có thể lên tới khoảng 30 tỷ đồng tùy thuộc vào cấu hình cũng như các khoản thuế, phí.

Cường Đô La và bà xã Đàm Thu Trang có chung đam mê siêu xe.

Bà xã của anh, Đàm Thu Trang, cũng được biết đến là người có chung niềm đam mê với những mẫu xe đắt tiền. Cô từng gây chú ý khi dành tặng chồng những chiếc ô tô giá trị, góp phần làm phong phú thêm bộ sưu tập siêu xe của nam doanh nhân.

Nổi bật trong số đó là chiếc Ferrari F12 nhập khẩu từ Dubai, từng được giới thiệu là phiên bản độ độc nhất tại Việt Nam vào thời điểm bấy giờ. Giá trị sau thuế của mẫu xe này ước tính vào khoảng 1 triệu USD, tương đương 22 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí dành cho các trang bị nâng cấp.

Ngoài ra, Cường Đô La cũng từng thu hút sự chú ý lớn trong cộng đồng mê xe khi gắn liền với hành trình siêu xe Gumball 3000. Trang Facebook chính thức của sự kiện này từng đăng tải hình ảnh và video ghi lại cảnh hai mẫu Ferrari SF90 Spider cùng 296 GTB lăn bánh trên đường phố TP.HCM. Trong đó, chiếc SF90 Spider được cho là thuộc sở hữu của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường với giá trị ước tính hơn 50 tỷ đồng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi dàn xe đắt giá, gara của Cường Đô La còn có một điểm đặc biệt khác là hệ thống cầu nâng thủy lực lắp đặt ở phía cuối. Thiết bị này cho phép đưa ô tô từ tầng 1 lên thẳng không gian tiếp khách ở tầng 2, giúp việc di chuyển xe giữa hai tầng trở nên thuận tiện mà không cần xây dựng đường dốc kết nối trực tiếp.

Thiết kế này không chỉ tối ưu hóa công năng sử dụng mà còn tạo điểm nhấn độc đáo cho tổng thể kiến trúc biệt thự. Với bộ sưu tập gồm nhiều mẫu xe thể thao và siêu xe gầm thấp, cách bố trí gara cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng của nam doanh nhân nhằm dung hòa giữa nhu cầu sử dụng thực tế và sở thích cá nhân.

Dù bộ sưu tập của anh luôn nhận được sự quan tâm từ giới mộ điệu, việc xác định tổng giá trị chính xác vẫn cần phải căn cứ vào từng mẫu xe, phiên bản, trang bị đi kèm, tình trạng sử dụng cũng như thời điểm định giá.

Ngoài thú chơi siêu xe, Cường Đô La còn có niềm đam mê sưu tầm máy bay mô hình với thiết kế đa dạng và độ tinh xảo cao. Một số mẫu kích thước lớn, được hoàn thiện cầu kỳ có giá lên tới hàng chục triệu đồng, tuy nhiên tổng giá trị toàn bộ bộ sưu tập này vẫn chưa được công bố.

Bên trong biệt thự Full House, mỗi thành viên cũng có những góc trưng bày riêng. Đàm Thu Trang sở hữu không gian riêng biệt để sắp xếp túi xách, giày dép và đồ thời trang hàng hiệu, trong khi Cường Đô La dành một khu vực để trưng bày đồng hồ và kính mắt.

Căn nhà còn được trang bị phòng xem phim và phòng tập gym nhằm phục vụ tối đa nhu cầu giải trí, thư giãn lẫn rèn luyện sức khỏe của cả gia đình. Chính sự kết hợp hài hòa giữa không gian trưng bày, tiện ích sinh hoạt và gara siêu xe đã tạo nên dấu ấn riêng biệt cho tổ ấm của vợ chồng nam doanh nhân.

Về sự nghiệp kinh doanh, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường sinh năm 1982, là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan – nhà sáng lập Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Sau khi bà Loan rời vị trí điều hành vào năm 2024, anh đã tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Đến ngày 12/10/2026, Quốc Cường Gia Lai thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, chuyển giao lại từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan. Hiện tại, doanh nhân phố núi đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần C-Holdings, một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Bên cạnh mảng bất động sản, vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang còn phát triển hoạt động kinh doanh ẩm thực với nhà hàng C-TAO thuộc dự án C-Concept. Trước đó, vào tháng 6/2020, nam doanh nhân cũng đã giới thiệu chuỗi dịch vụ chăm sóc và rửa xe AeroWash.

Có thể thấy, song hành cùng các hoạt động kinh doanh trên thương trường, bộ sưu tập siêu xe, máy bay mô hình và những không gian phục vụ sở thích cá nhân tại biệt thự Full House vẫn luôn là những chi tiết khiến công chúng đặc biệt quan tâm khi nhắc đến vị doanh nhân này.