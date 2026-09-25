Bên trong biệt thự của Ngọc Loan: Mùa Trung thu nào cũng tự tay trang trí, làm bánh cực khéo

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Ngọc Loan trổ tài bếp núc làm bánh Trung thu. Thói quen này đã được người đẹp sinh năm 1993 duy trì đều đặn suốt nhiều năm qua với những kiểu dáng thay đổi theo từng mùa, khiến cộng đồng mạng luôn háo hức chờ đợi mỗi dịp thu về.

Nhìn lại những năm gần đây, có thể thấy Ngọc Loan khá “chịu khó” đổi món với bánh Trung thu. Năm 2024, cô từng tự làm bánh nướng tạo hình hoa sen. Đến năm 2025, cô chuyển sang bánh dẻo. Năm nay, cô quay lại với bánh nướng nhưng thay đổi ở phần nhân khi chọn làm bánh lava.

Ngọc Loan trổ tài làm bánh trung thu năm nay. Ảnh cắt từ clip.

Trải qua từng công đoạn trong video, cô lần lượt làm vỏ, uốn nắn tạo hình và hoàn thiện từng chiếc bánh nhỏ nhắn với mẫu mã đa dạng. Thay vì dập khuôn tròn truyền thống, người đẹp biến tấu thành nhiều hình thù ngộ nghĩnh, vừa mang không khí Trung thu vừa chiều lòng các bé nhỏ.

Sau khi hoàn thiện, những chiếc bánh có lớp vỏ vàng nâu, hình dáng nhỏ gọn, được xếp thành từng khay để chuẩn bị cho mùa Trung thu. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến dân tình phải xuýt xoa khen ngợi vì độ cầu kỳ, khéo tay của “phú bà” Ngọc Loan.

Ngọc Loan khoe "thành quả" bánh trung thu năm nay.

Bánh có hình dáng đa dạng, từ các con vật dễ thương...

...loại truyền thống...

...cho đến hình hoa sen, ngó sen cầu kỳ.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả để lại lời khen: “Còn gì làm khó được chị không, sao món nào cũng thấy chị làm đẹp, làm giỏi hết vậy?”; “Cả cõi mạng chờ ăn bánh Trung thu online của Ngọc Loan, nhìn đã mắt thật sự”; “Lần nào coi video cũng há hốc hết vì khéo tay quá”; “Nể thật. Khen mãi cũng ngại nhưng phải công nhận quá đảm đang, làm gì cũng đẹp mắt”; “Người phụ nữ có tất cả đây sao: Xinh đẹp, giàu có, nữ công gia chánh đỉnh của chóp”.

Trước đó, Ngọc Loan cũng nhận nhiều lời khen khi đã bắt tay vào trang trí nhà cửa, cắm hoa cho mùa trăng năm nay. Cô sử dụng sắc cam, vàng chủ đạo, kết hợp nhiều loại hoa và cành trang trí như cẩm tú cầu khổng lồ, cúc mẫu đơn, cành lồng đèn... Thành quả khiến dân tình chú ý bởi cách phối màu và độ chỉn chu.

Bình hoa trông trăng của Ngọc Loan khiến cư dân mạng bất ngờ.

Chính sự tỉ mỉ ấy giải thích vì sao các video đời thường của Ngọc Loan dễ dàng cán mốc triệu lượt xem. Chẳng cần những chiêu trò gây chú ý náo nhiệt, cô vẫn thu hút công chúng qua những việc làm thân thuộc như làm bánh, nấu ăn, cắm hoa hay dọn dẹp nhà cửa - nơi mỗi thành phẩm đều được chăm chút kỹ lưỡng từ chất lượng đến cách trình bày.

Các clip chia sẻ cuộc sống của Ngọc Loan luôn nhận hàng triệu lượt xem.

Ngọc Loan Trần từng được biết đến rộng rãi sau khi tham gia The Face Vietnam 2016. Cô thuộc đội Phạm Hương và là một trong những gương mặt được chú ý tại chương trình năm đó. Sau cuộc thi, Ngọc Loan không hoạt động giải trí với tần suất dày mà dần tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh và cuộc sống riêng.

Hiện tại, người đẹp chủ yếu xuất hiện trên mạng xã hội qua các video chia sẻ nhịp sống ngày thường. Bên cạnh đó, cô đang giữ vị trí Giám đốc điều hành một bệnh viện thẩm mỹ tại TP.HCM.

Hình ảnh hiện tại của Ngọc Loan cũng có nhiều khác biệt so me thời điểm tham gia The Face. Thay vì thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện hay hoạt động nghệ thuật, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc nhà cửa, nấu ăn, làm bánh và cắm hoa. Người đẹp hiện sống tại TP.HCM, khá kín tiếng về chuyện đời tư.

Căn bếp là nơi thường xuất hiện trên các video clip của Ngọc Loan.

Góc nhìn vào chốn riêng tư của Ngọc Loan thường được hé lộ qua những bức ảnh sinh hoạt gia đình, không gian sống hay món ăn cô tự tay chuẩn bị trên trang cá nhân. Căn nhà của cô cũng xuất hiện nhiều lần trong các thước phim đăng tải, cho thấy một không gian rộng rãi, thoải mái để cô thỏa sức trang trí và trổ tài bếp núc.

Đáng chú ý, căn biệt thự của Ngọc Loan có tầm nhìn hướng thẳng Landmark 81. Không gian bên ngoài được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, với mặt tiền sử dụng gam trắng kem, phía trước là khoảng sân vườn kết hợp tiểu cảnh và nhiều chậu hoa.

Bên trong, khu vực sảnh và phòng khách được bài trí khá cầu kỳ, có mảng tường ốp đá vân cam ánh vàng, kết hợp các chi tiết mạ vàng, đồng hồ phong cách cổ điển và hệ thống đèn tường pha lê.

Căn biệt thự của Ngọc Loan có tầm nhìn hướng thẳng Landmark 81.

Nơi thường xuyên xuất hiện nhất trong các clip của người đẹp chính là gian bếp — không gian cô dùng để quay cảnh nấu nướng, làm bánh và chuẩn bị các bữa ăn cho gia đình.

Căn bếp sở hữu diện tích lớn cùng nội thất cao cấp, nổi bật là chiếc bàn ăn dài đặt dưới đèn chùm sang trọng. Cạnh bàn ăn là mảng tường kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn hướng về khoảng sân vườn xanh mát bên ngoài.