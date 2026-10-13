Bên trong bến xe Yên Sở sau nhiều ngày khai trương

Hình ảnh tại bến xe Yên Sở, Hà Nội sau nhiều ngày khai trương:

Ngày 10/10, Công ty cổ phần bến xe Yên Sở tổ chức lễ khai trương Bến xe khách Yên Sở, nằm trên đường Đỗ Mười, phường Yên Sở, dọc tuyến Vành đai 3, tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên vào buổi sáng 13/10, công nhân vẫn đang tiếp tục thực hiện các công việc hoàn thiện tại một số hạng mục bên trong và bên ngoài bến xe. Tại khu vực các quầy phục vụ hành khách, phóng viên chưa ghi nhận hoạt động bán vé hoặc phục vụ khách.

Cùng thời điểm, phóng viên chưa quan sát thấy xe khách ra vào khu vực bến để đón, trả khách; cũng chưa ghi nhận hành khách tại các khu vực chờ và làm thủ tục đi xe.

Bến xe Yên Sở được trang bị hệ thống kiểm soát phương tiện, bảng thông tin điện tử và phần mềm quản lý. Các khu vực đón trả khách, luồng xe và lối đi bộ được phân định nhằm hỗ trợ vận hành, bảo đảm an toàn.

Khu vực tầng 2 của bến xe Yên Nghĩa được thiết kế làm nơi ăn uống của hành khách, trong sáng 13/10 vẫn đang trong tình trạng đóng cửa, chưa vận hành.

Các phương tiện được tập kết bên trong bến xe Yên Sở nhưng tại thời điểm PV ghi nhận chưa có dấu hiệu hoạt động.

Trước đó, tại lễ khai trương, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu tổ chức hoạt động của bến xe Yên Sở bảo đảm an toàn, ổn định, thuận tiện cho hành khách và hiệu quả đối với doanh nghiệp vận tải.

Theo định hướng, đơn vị quản lý cần duy trì các điều kiện hoạt động của bến xe loại 1; kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến, bảo đảm các điều kiện đối với người lái, đồng thời thực hiện các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và an ninh trật tự. (Hình ảnh bên dưới hầm để xe của bến xe Yên Sở)

Bến xe Yên Sở được kỳ vọng góp phần bổ sung đầu mối vận tải hành khách liên tỉnh cho Hà Nội. Việc tổ chức hoạt động thực tế của bến cần được theo dõi trên cơ sở thông tin từ đơn vị quản lý và các cơ quan chức năng.