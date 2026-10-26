Bên trong bảo tàng mang kiến trúc Pháp giữa lòng Rạch Giá

Bảo tàng tỉnh An Giang cơ sở 1 có diện tích khoảng 2.000m2, vốn là dinh thự của một địa chủ phong kiến thời xưa, tọa lạc tại số 27 Nguyễn Văn Trỗi, phường Rạch Giá. Tòa nhà có kiến trúc ấn tượng bởi phong cách cổ, bên ngoài được xây dựng theo lối nhà hộp, trang trí hoa văn kiểu phương Tây.

Nội thất bên trong Bảo tàng tỉnh An Giang cơ sở 1 nổi bật với các chi tiết chạm khắc gỗ tinh xảo, tái hiện không gian văn hóa và đời sống truyền thống Nam Bộ.

Bên trong bảo tàng đang trưng bày nhiều hiện vật theo 6 chuyên đề.

Nhiều hiện vật quý hiếm về văn hóa Óc Eo được trưng bày, giới thiệu đến công chúng.

Góc trưng bày hiện vật chuyên đề Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Xuồng độc được lưu giữ tại bảo tàng.

Một số dụng cụ bếp được trưng bày tại bảo tàng.

Bộ sưu tập nhạc cụ đờn ca tài tử.

Không gian bảo tàng cũng là nơi thường diễn ra hoạt động giao lưu, sinh hoạt nghệ thuật đờn ca tài tử.

Năm 1990, Bảo tàng tỉnh An Giang cơ sở 1 được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Nhờ tổng quan kiến trúc ấn tượng và mang đậm lịch sử, nơi đây là điểm du lịch văn hóa sở hữu kiến trúc độc đáo, thu hút du khách, học sinh, sinh viên đến tham quan.