Bên trong bảo tàng mang kiến trúc Pháp giữa lòng Rạch Giá
Mang sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc Pháp và không gian nhà cổ Nam Bộ, Bảo tàng tỉnh An Giang cơ sở 1 (phường Rạch Giá) là điểm đến lưu giữ nhiều hiện vật lịch sử, văn hóa quý giá, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.
Bảo tàng tỉnh An Giang cơ sở 1 có diện tích khoảng 2.000m2, vốn là dinh thự của một địa chủ phong kiến thời xưa, tọa lạc tại số 27 Nguyễn Văn Trỗi, phường Rạch Giá. Tòa nhà có kiến trúc ấn tượng bởi phong cách cổ, bên ngoài được xây dựng theo lối nhà hộp, trang trí hoa văn kiểu phương Tây.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ben-trong-bao-tang-mang-kien-truc-phap-giua-long-rach-gia-a500678.html