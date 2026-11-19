Trong khu bến thuyền du lịch hơn 8,3 tỷ xây xong rồi bỏ hoang ven khu đầm nổi tiếng xứ Huế

Cầu Hai là một trong những khu đầm đẹp và nổi tiếng xứ Huế. Tại xã Phú Lộc bên bờ đầm Cầu Hai còn có khu miếu Bà Thủy hơn 120 năm tuổi và cây đa di sản có tuổi đời 300 năm. Để thúc đẩy du lịch, văn hóa và sinh kế cộng đồng địa phương cơ quan chức năng cho xây dựng Bến thuyền du lịch cây đa Đá Bạc và hoàn thành từ năm 2024, thế nhưng đến nay công trình này vẫn bị bỏ hoang.

Bến thuyền du lịch cây đa Đá Bạc có kinh phí đầu tư khoảng hơn 8,34 tỷ đồng thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á với tổng mức đầu tư hơn 113 tỷ đồng.

Bến thuyền du lịch cây đa Đá Bạc được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3.786,8 m2, gồm cầu tàu kết hợp điểm check-in dài khoảng 100 m vươn ra đầm phá, hệ thống sân lát đá, bồn hoa, điện chiếu sáng, đường dạo bộ và khu vực ngắm cảnh. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2022 và hoàn thành vào năm 2024.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khi hoàn thành cho đến nay, công trình Bến thuyền du lịch cây đa Đá Bạc vẫn chưa một ngày được đưa vào sử dụng mà bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, nhiều tài sản có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp.

Hạng mục quan trọng của công trình là khu nhà điều hành, trưng bày và bán vé rộng khoảng 250 m2 được thiết kế dạng nhà trệt mái ngói, mô phỏng kiến trúc nhà truyền thống nhưng sau 2 năm bỏ hoang, nhiều tài sản bên trong có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp.

Xung quanh khu nhà điều hành, trưng bày và bán vé cỏ dại mọc um tùm

Một cửa kính cường lực ở khu nhà điều hành, trưng bày và bán vé có hiện tượng rạn nứt, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Bên trong khu nhà cũng phủ đầy bụi, nhiều tài sản, hạng mục có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài không được chăm sóc

Người dân địa phương cho biết, từ khi xây xong đến nay hơn 2 năm nhưng bến thuyền chưa hoạt động. Một số người sống quanh khu vực bến thuyền thấy bẩn thì tự bỏ sức dọn dẹp, vì khu vực này nhiều khách dọc đường ghé nghỉ mát, ngắm cảnh

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Lộc (TP Huế), công trình Bến thuyền du lịch Đá Bạc mới được bàn giao về địa phương quản lý, hiện chính quyền đã xây dựng phương án khai thác.

Theo đó, UBND xã Phú Lộc phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản. Khu nhà trưng bày, bán vé và sân lát gạch được cho thuê trong thời hạn 5 năm, phục vụ kinh doanh ẩm thực, giải khát, chụp ảnh lưu niệm và giới thiệu sản phẩm địa phương. Phần diện tích còn lại dành cho dịch vụ du lịch và giao thông đường thủy dân sinh, sinh hoạt cộng đồng.