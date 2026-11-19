Ben Shelton có màn trình diễn đầy bản lĩnh khi đánh bại Rafael Jodar, tay vợt trẻ Tây Ban Nha được ví như truyền nhân Rafael Nadal, tại vòng bảng ATP Finals 2026.

Bước vào cuộc đối đầu, Shelton được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và những cú giao bóng uy lực. Tuy nhiên, Jodar cho thấy anh không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Ben Shelton thắng nghẹt thở Rafael Jodar - Ảnh: Tennis TV

Trong set đầu tiên, hai tay vợt tạo nên màn giằng co quyết liệt. Ben Shelton cố gắng gây sức ép bằng những pha tấn công mạnh mẽ, trong khi Jodar kiên trì bám đuổi.

Không bên nào tạo được cách biệt quyết định, buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break. Tại đây, Shelton thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quan trọng, giành chiến thắng 10-8 để khép lại set đầu với tỷ số 7-6.

Sang set hai, Jodar tiếp tục thi đấu đầy quyết tâm, khiến đại diện nước Mỹ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, Shelton vẫn duy trì sự ổn định trong những thời điểm then chốt. Tay vợt người Mỹ tận dụng cơ hội để giành chiến thắng 7-5 và khép lại trận đấu sau hai set.

Chung cuộc, Ben Shelton đánh bại Rafael Jodar 2-0 (7-6, 7-5), tuy nhiên anh vẫn phải đợi kết quả trận đấu còn lại của bảng John McEnroe Alexander Zverev giữa John McEnroe và Arthur Fils để xác định vé vào bán kết.