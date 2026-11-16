Ben Shelton khởi đầu ATP Finals 2026 đầy kịch tính

Video highlights Ben Shelton 2-1 Arthur Fils

Ben Shelton khởi đầu hành trình chinh phục ATP Finals 2026 bằng chiến thắng 2-1 trước Arthur Fils, trong trận đấu kéo dài ba set với nhiều diễn biến hấp dẫn.

Ngay set đầu tiên, tay vợt người Mỹ thể hiện phong độ ấn tượng, liên tục gây sức ép lên những game giao bóng của đối thủ.

Ben Shelton ra quân đầy khó khăn - Ảnh: ATP Tour

Arthur Fils gặp khó khăn, phải cứu tới bốn break-point ở game thứ ba. Tuy nhiên, đại diện nước Pháp không thể chống đỡ trước những pha tấn công mạnh mẽ của Ben Shelton, để mất hai game giao bóng và thua 2-6.

Bước sang set hai, Fils thi đấu khởi sắc, tạo thế trận cân bằng và liên tục giằng co với đối thủ. Bước ngoặt xuất hiện ở game thứ tám khi tay vợt người Pháp tận dụng sai lầm của Shelton để giành break quan trọng, trước khi thắng 6-3.

Ở set quyết định, Shelton nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Tay vợt người Mỹ sớm bẻ game giao bóng đầu tiên của Fils, duy trì lợi thế và khép lại set đấu với tỷ số 6-3.

Chung cuộc, Ben Shelton đánh bại Arthur Fils 2-1 (6-2, 3-6, 6-3), giành chiến thắng đầu tay tại vòng bảng ATP Finals 2026.

Kết quả giúp Shelton có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết giải đấu danh giá cuối mùa.