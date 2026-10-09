Bến phà ở Hà Nội lắp camera, hoạt động trên sông được giám sát thế nào?

Tại bến phà Thọ An (xã Liên Minh, Hà Nội), hệ thống camera được sử dụng để theo dõi hoạt động tại bến và trên phương tiện thủy, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát đường thủy giám sát từ xa.

Ghi nhận tại bến phà Thọ An, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy, giấy tờ liên quan đến hoạt động của bến và phương tiện, cùng việc trang bị, sử dụng áo phao cho hành khách.

Bên cạnh hoạt động tuần tra, kiểm tra trực tiếp, hệ thống camera tại bến và trên phương tiện thủy được sử dụng để truyền hình ảnh về đơn vị, phục vụ công tác theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời nhắc nhở khi phát hiện những vấn đề cần chấn chỉnh.

CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy, từ giấy tờ phương tiện đến trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh. (Ảnh Thành Long)

Trung tá Trịnh Văn Trường, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, cho biết camera giúp lực lượng chức năng thuận tiện hơn trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bến khách ngang sông. Hình ảnh có thể được theo dõi qua điện thoại, tại trụ sở đơn vị hoặc trong quá trình cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên sông.

Việc ứng dụng camera giúp lực lượng chức năng có thêm kênh nắm bắt tình hình bên cạnh hoạt động kiểm tra trực tiếp. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ có thể theo dõi việc tổ chức vận chuyển hành khách, việc chấp hành các quy định an toàn tại bến và chủ động nhắc nhở khi cần thiết.

Theo Trung tá Trịnh Văn Trường, trong quá trình kiểm tra tại các bến khách ngang sông, lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân mặc áo phao và cách sử dụng dụng cụ cứu sinh. Đây là một trong những nội dung được chú trọng nhằm nâng cao ý thức tự bảo đảm an toàn khi đi đò, phà.

Theo Trung tá Trịnh Văn Trường, camera giám sát kết hợp tuần tra trực tiếp giúp lực lượng chức năng theo dõi hoạt động giao thông đường thủy, kịp thời nhắc nhở khi phát hiện nguy cơ mất an toàn. (Ảnh Thành Long)

Tại bến phà Thọ An, anh Trần Thái Học, người quản lý bến, cho biết việc vận chuyển hành khách được tổ chức theo hướng ưu tiên an toàn tính mạng của người dân. Hành khách được yêu cầu mặc áo phao khi xuống phà; số lượng phương tiện được bố trí phù hợp với trọng tải của phà.

Bên cạnh việc trang bị áo phao, người quản lý bến cho biết thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định an toàn giao thông đường thủy.

Camera tại bến phà Thọ An và trên phương tiện thủy hỗ trợ CSGT Hà Nội giám sát hoạt động vận chuyển khách qua sông từ xa. (Ảnh Thành Long)

Việc kết hợp camera giám sát với tuần tra, kiểm tra trực tiếp là một trong những cách hỗ trợ lực lượng chức năng theo dõi hoạt động tại bến khách ngang sông. Tuy nhiên, việc giám sát bằng camera không thay thế trách nhiệm chấp hành quy định an toàn của chủ bến, người điều khiển phương tiện và hành khách.

Người dân khi đi đò, phà cần mặc áo phao đúng cách, tuân thủ hướng dẫn của người quản lý bến và người điều khiển phương tiện; không chen lấn, không tự ý lên xuống khi phương tiện chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Cùng với giám sát bằng camera, CSGT Hà Nội kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, trang bị áo phao và giấy tờ tại bến khách ngang sông. (Ảnh Thành Long)

Thời điểm cuối năm, miền Bắc có thể xuất hiện những đợt thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy. Khi tầm nhìn hạn chế hoặc điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn, chủ bến và người điều khiển phương tiện cần chủ động kiểm tra điều kiện vận hành, theo dõi diễn biến thời tiết và không tổ chức vận chuyển khi có nguy cơ mất an toàn. Hành khách cần mặc áo phao, tuân thủ hướng dẫn của người quản lý bến, không chen lấn khi lên xuống phà, đặc biệt khi vận chuyển cùng ô tô, xe máy qua sông.