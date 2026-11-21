Các đại biểu kỳ vọng Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện đồng bộ để các chính sách mới nhanh chóng phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

*Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn TP Hồ Chí Minh): Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo cú hích cho tăng trưởng

Quốc hội đã thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các mặt của đời sống. Đáng chú ý, các đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian, tâm huyết đóng góp ý kiến, hiến kế để hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Tôi đánh giá rất cao kỳ họp Quốc hội lần này. Đến thời điểm này, Quốc hội đã cơ bản hoàn thành chương trình đề ra với chất lượng tốt. Qua thảo luận tại tổ và hội trường, có thể thấy các đại biểu rất tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho công tác xây dựng pháp luật.

Tôi ấn tượng với những dự án luật tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khắc phục bất cập trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản, thuế cũng như các quy định liên quan đến thực thi pháp luật. Đây đều là những chính sách quan trọng, có ý nghĩa đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chủ trương của Trung ương và Chính phủ, theo tôi, cần tiếp tục tháo gỡ nhiều điểm nghẽn; trong đó có điểm nghẽn về thể chế. Khi có một hệ thống thể chế rõ ràng, minh bạch, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân và các tổ chức thì hoạt động kinh tế - xã hội sẽ có thêm động lực phát triển.

Tôi tin tưởng những cam kết của các bộ trưởng tại phiên chất vấn sẽ được triển khai trong thực tế. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học và công nghệ sẽ tạo ra những cú hích quan trọng, góp phần thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đặc biệt, việc Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về xử lý nợ thuế và lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp cũng là một điểm mới, có ý nghĩa quan trọng. Tôi cho rằng chính sách này sẽ góp phần giải quyết khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện để họ yên tâm hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội.

*Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn Tây Ninh): Chính sách mới cần được triển khai đồng bộ, phát huy nguồn lực ở địa phương

Tôi cho rằng đây là một kỳ họp thành công, có nhiều dấu ấn, từ chất lượng đến nội dung. Nhiều vấn đề quan trọng, khó và phức tạp, liên quan đến chiến lược phát triển đất nước đã được đưa ra thảo luận và quyết định.

Các chính sách được thông qua lần này có phạm vi khá toàn diện, từ đầu tư, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản đến an ninh mạng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số. Đây là những lĩnh vực đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quá trình quản lý, điều hành và hội nhập quốc tế.

Tôi đặc biệt quan tâm đến việc các chính sách lần này không chỉ hướng tới những mô hình kinh tế lớn mà còn chú trọng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tư nhân, các mô hình liên kết và hoạt động sản xuất của từng cá nhân. Điều quan trọng là phải huy động được tổng thể các nguồn lực trong xã hội, nhất là những nguồn lực trong nhân dân chưa được khai thác hiệu quả.

Bên cạnh đó, các chính sách về giáo dục, văn hóa, công nghệ sáng tạo và an sinh xã hội cũng được quan tâm. Những quy định mới hướng đến các vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn khó khăn, nơi một số chương trình, chính sách trước đây chưa phát huy hiệu quả như mong muốn.

Một điểm đáng chú ý là xu hướng phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa phương, đồng thời gắn với việc bảo đảm nguồn lực thực hiện. Khi địa phương được giao quyền chủ động thì trách nhiệm sử dụng nguồn lực hiệu quả cũng lớn hơn. Vì vậy, Chính phủ và các cơ quan liên quan cần có định hướng, hướng dẫn cụ thể để địa phương triển khai tốt các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội thông qua.

Chúng ta hiện đã có thêm cơ sở pháp lý để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ. Vấn đề là phải phát huy được năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ cán bộ tại địa phương.

Một điểm mới nữa là cơ chế cho phép Chính phủ chủ động ban hành quy định để ứng phó với những tình huống khẩn cấp, đột xuất khi Quốc hội không kịp họp, sau đó trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp gần nhất. Tôi đánh giá đây là cơ chế có tính đột phá, giúp nâng cao tính linh hoạt trong điều hành, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh và phức tạp.

Tôi kỳ vọng với những cơ chế, chính sách đã được thông qua, cùng sự đồng hành và giám sát của Quốc hội, Chính phủ và các địa phương sẽ tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn, tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

* Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn Hải Phòng): Ban hành văn bản hướng dẫn đồng bộ để luật sớm đi vào cuộc sống

Kỳ họp này có khối lượng công việc rất lớn nhưng các đại biểu Quốc hội đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến trực tiếp vào từng điều khoản của dự thảo luật. Qua quá trình tiếp thu, chỉnh lý, nhiều dự án luật đã có sự thay đổi đáng kể về nội dung, số lượng điều khoản. Điều đó cho thấy chất lượng các dự thảo luật cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Tôi đặc biệt quan tâm đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật vừa được Quốc hội thông qua. Cách thiết kế luật theo hướng quy định những nguyên tắc cơ bản trong luật và giao Chính phủ quy định chi tiết sẽ tạo sự linh hoạt hơn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, điều quan trọng là Quốc hội và các đại biểu Quốc hội phải tiếp tục giám sát việc Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn. Các nghị định, thông tư quy định chi tiết cần được ban hành đồng thời với luật, bảo đảm đúng tinh thần của luật, tránh tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng chưa có văn bản hướng dẫn để triển khai.

Tôi cho rằng cách làm này sẽ giúp công tác xây dựng pháp luật thực chất, hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện để các chính sách sớm đi vào cuộc sống.

Kỳ họp lần này có nhiều nhóm luật gắn trực tiếp với phát triển kinh tế - xã hội, từ dữ liệu, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản đến điện lực, tài nguyên biển và hải đảo. Mỗi luật đều có ý nghĩa riêng và tạo hành lang pháp lý quan trọng cho các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Tôi kỳ vọng sau kỳ họp, Chính phủ sẽ sớm ban hành đầy đủ các nghị định, thông tư hướng dẫn để các luật có thể được triển khai đồng bộ, nhất là những luật có hiệu lực từ tháng 3 và tháng 7/2027.

Mục tiêu cuối cùng là các chính sách phải thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn, tạo điều kiện để các địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.