Bên lề Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Chất vấn đúng trọng tâm, giám sát đến cùng các cam kết

Các đại biểu đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết sau chất vấn, cũng như kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh): Tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết sau chất vấn

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Ngân đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tôi rất hài lòng với phần chất vấn lĩnh vực tài chính hôm nay. Nhiều câu hỏi của đại biểu Quốc hội đã thể hiện được tiếng nói của cử tri và doanh nghiệp, tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm như thuế, các chính sách cải thiện môi trường đầu tư, đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công.

Vấn đề đặt ra là làm sao để vốn đầu tư công được đưa vào những dự án hiệu quả, tránh lãng phí, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân. Cùng với đó, cần có cơ chế giám sát để bảo đảm những cam kết của Bộ trưởng được thực hiện thực chất sau phiên chất vấn.

Tôi cho rằng, giám sát là chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội. Quốc hội sẽ tổ chức các đoàn giám sát; đồng thời, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cũng phải tăng cường giám sát, nhất là việc chấp hành kỷ luật ngân sách nhà nước, bảo đảm các khoản thu đúng, thu đủ và các khoản chi ngân sách hướng vào những mục tiêu trọng điểm, đúng với những nội dung đã được Quốc hội thông qua trong nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp): Câu hỏi chất vấn tập trung, phần trả lời rõ ràng

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hoà phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tôi rất trân trọng phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Bộ trưởng nắm rất vững yêu cầu, nội dung các vấn đề mà đại biểu đặt ra, trả lời rất trúng, rất đúng và bảo đảm thời gian quy định.

Gần 20 đại biểu đã chất vấn trong buổi sáng nhưng chỉ có hai đại biểu tranh luận. Theo tôi, điều đó cho thấy các câu trả lời cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu. Không khí chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay rất rành mạch, rõ ràng, súc tích. Các đại biểu đặt câu hỏi đúng trọng tâm, đúng chủ đề Quốc hội đề ra và Bộ trưởng cũng trả lời sát với nội dung được hỏi.

Tôi cũng đã đặt câu hỏi chất vấn về tình trạng nợ đọng thuế của doanh nghiệp hiện nay, khi số nợ năm trước chuyển sang năm sau ngày càng tăng. Tôi muốn biết Bộ trưởng có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này; nếu thu hồi được nợ thuế thì sẽ có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Đối với những đối tượng có khả năng trả nợ nhưng cố tình chây ì, liệu có cần thiết chuyển cơ quan điều tra hay không? Bộ trưởng nắm rất vững vấn đề, trả lời rõ ràng, cụ thể nên tôi rất hài lòng với phần Bộ trưởng trả lời câu hỏi của mình cũng như các đại biểu khác.

Đại biểu Trần Anh Tuấn (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh): Tháo gỡ vướng mắc tại địa phương để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tôi thấy Bộ trưởng trả lời rất súc tích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và rất tự tin khi trả lời các câu hỏi của đại biểu. Hầu hết các nội dung đại biểu nêu ra đều được Bộ trưởng trả lời trực tiếp, đúng trọng tâm.

Về việc giám sát thực hiện các cam kết sau chất vấn, tôi cho rằng những câu hỏi và câu trả lời của Bộ trưởng tại nghị trường đã được ghi nhận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phân công các cơ quan của Quốc hội theo dõi việc triển khai thực hiện. Ngoài ra, chính các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi cũng sẽ là một kênh giám sát, theo dõi việc thực hiện những giải pháp, cam kết mà Bộ trưởng đã đưa ra trong thời gian tới.

Đối với giải ngân đầu tư công, tôi cho rằng đây là một trong những nội dung rất quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh hiện nay, việc thu hút đầu tư bên ngoài và huy động nguồn lực đầu tư xã hội gặp nhiều khó khăn, mặt bằng lãi suất cao, nên việc triển khai và giải ngân tốt vốn đầu tư công càng có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế.

Tôi đánh giá các giải pháp được đưa ra khá quyết liệt, thể hiện tinh thần cầu thị, trong đó có việc sẵn sàng bố trí vốn ngay cho những công trình cấp bách, linh hoạt điều chuyển vốn và cắt vốn đối với những công trình chậm tiến độ, chậm giải ngân.

Tuy nhiên, theo tôi, để các giải pháp này tạo chuyển biến trong thực tế thì khâu tổ chức thực hiện tại các địa phương, chủ đầu tư cũng rất quan trọng. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là về giải phóng mặt bằng, vật tư, vật liệu, biến động giá cả và các vấn đề liên quan, cần được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Tôi cho rằng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương để tháo gỡ những khó khăn này. Khi vướng mắc được xử lý nhanh, dự án mới có thể hoàn thành đúng tiến độ, khối lượng công việc được triển khai và nguồn vốn đầu tư mới được đưa nhanh vào nền kinh tế, phát huy hiệu quả.